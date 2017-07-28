Несмотря на сокращение рекламных бюджетов компания остается крупнейшим рекламодателем в России



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Американская компания Procter & Gamble сообщила об итогах финансового года, согласно которым она нарастила прибыль на 46% в годовом выражении, до 15,411 млрд долларов, общие продажи почти не изменились, а расходы на рекламу сократились на 140 млн долларов по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль P&G по итогам IV квартала фингода в годовом выражении выросла на 12% до 2,202 млрд долларов. Выручка компании сократилась менее чем на 1% - до $18,3 млрд по сравнению с прошлым годом. 60% общих продаж компании составили средства для ухода за домом, а также товары личной гигиены.

Стратегия более тщательного изучения вопроса размещения рекламы способствовала сокращению расходов на 140 млн долларов, что практически не отразилось на объёмах продаж, но повлияло на доходы: сокращение агентских и производственных выплат увеличило прибыль. Данные отчёта, по мнению главного финансового директор Джона Моллера доказали, что «не нужно тратить деньги, которые видит бот, а не человек. Не нужно тратить деньги на рекламу, размещенную в неподходящих местах». В дальнейшем, увеличивать рекламные расходы компания не намерена.

Напомним, ранее Procter & Gamble решила существенно сократить свои рекламные бюджеты, территорию размещения объявлений и увеличить эффективность маркетинга. Даже несмотря на это, компания до сих пор остается одним из крупнейших рекламодателей, в частности в России.