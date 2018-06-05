Участницей фотосессии также стала щука

Социальный проект FishLove призван обратить внимание общественности к проблеме браконьерства. Основная активация в рамках платформы — обнаженная съемка мировых звезд с морскими обитателями на голом теле. Ранее мы уже показывали вам снимки множества знаменитостей, которые приняли участие в фотосессии, теперь инициативу поддержали и в России.

Главными условиями для участия в фотосессии Fishlove, посвящённой борьбе за запрет жестоких способов рыбной ловли, являются любовь к животным и согласие позировать для фотографа au naturel в обнимку с обитателем морских глубин.

Компанию в откровенной фотосессии преподавателям сервиса Puzzle English составила щука, которая не только популярна в России, но и обладает «хорошей репутацией» благодаря народному фольклору.

Александр Антонов, основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Мы с радостью решили присоединиться к инициативе Fishlove, массово поддержанной голливудскими знаменитостями. Рыбы занимают важное место в пищевой цепочке и в рационе людей, однако мы не вправе отказывать им в возможности отойти в иной мир безболезненно. Надеемся, что наши подписчики по достоинству оценят столь смелый шаг и поддержат данную акцию гуманизма по отношению к живой природе.

В рамках кампании работает система пожертвований.