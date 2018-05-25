FishLove - проект, призванный обратить внимание всего мира к проблеме браконьерства

Более 100 знаменитостей приняли участие в откровенной фотосессии, само собой, ради привлечения внимания к острой социальной проблеме. На этот раз — в поддержку рыб.

Беллатриса Лестрейндж из киновселенной «Гарри Поттера», злодеи Танос и доктор Зандер из Marvel и еще около сотни знаменитостей обнажились в поддержку социальной кампании FishLove.

FishLove — проект, призванный обратить внимание всего мира к проблеме браконьерства. Основная его задача — сократить незаконные методы ведения рыбного промысла.

В поддержку этой инициативы компанию селебрити составили именно обитатели морей и океанов. Тем не менее, чтобы помочь рыбам и морским животным, необязательно класть осьминога на свое голое тело, так как в рамках кампании работает система пожертвований.

Красиво, игриво, но не всегда очень приятно — в общем, результаты работы фотографа Дениса Рувра.