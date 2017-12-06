От гастрономического фестиваля до бьюти-бренда

Вслед за подборкой упаковки для продукции российского рынка мы представляем новинки в области корпоративного дизайна. Об амбициях и конкурентоспособности, об уюте и неординарности в нашей подборке новых фирменных стилей компаний от российских агентств.

Концепция и фирменный стиль нового гастрономического фестиваля MEGUSTRO Horeca comunity fest

За разработку всей концепции, нейминга и уникальной айдентики MEGUSTRO отвечала команда агентства AmpersandFM.

Задачей для агентства стала разработка концепта нового мероприятия на рынке HORECA. Идея нейминга и визуального стиля родились практически моментально. В последующем команда работала исключительно над его адаптацией на коммуникационные носители.

В разработке проекта применили комплексный подход: от нейминга до дизайна всех возможных носителей. Было ярко выражено намерение создать свежий проект международного класса, качества и стиля.

«Мы рисовали невероятное количество логотипов, потрошили «шатерстоки» в поисках изображений, создавали настоящих «франкенштейнов», приклеивая глаза от одного, уши от другого, руки от третьего и перцы сверху отдельно; собирали кейвижуалы, как пазлы; хотели вдохнуть эмоцию в каждое изображение и элемент дизайна. Мы следили за всеми элементами от верстки, общей композиции до разработки слоганов к конкретным целям – площадкам и проводимым на них активностям. Создавали подходящие изображения, брендировали транспорт, двери, бейджи, ручки, каждый носитель стал рекламным и был наполнен идеей», – рассказывают в агентстве.

Фирменный стиль для Kitchen Theatre

Разработка фирменного стиля для молодого российского бренда Kitchen Theatre, специализирующегося на производстве концептуальных кухонных фасадов, стала задачей проекта, который был поручен агентству коммуникаций AVANT.

За основу была взята концепция создания «актуальной декорации», видения процесса приготовления пищи как настоящего театрального действа, когда основное действующее лицо на кухонной сцене чувствует себя ключевой фигурой кулинарного перформанса.

В колаборации с дизайнером Алисой Минкиной Kitchen Theatre создали кухонные фасады с неповторимым рисунком благодаря специальной технологии восстановления массива дерева из шпонов разных пород и объемной фрезеровки. Использование различных цветов, покрытий и материалов дает возможность создавать разнообразные паттерны, кастомизировать продукт и персонифицировать фасады, чтобы предметы интерьера лаконично вписывались в обстановку и соответствовали настроению заказчика.

Чтобы отразить уникальность Kitchen Theatre в элементах фирменного стиля, агентство коммуникаций AVANT выбрало наиболее подходящие шрифты, начертания, цветовые вариации и элементы оформления. Шрифт без засечек, современный и недвусмысленный, может использоваться с фирменным цветом фона и без него. Желтый, синий, серые оттенки – сочетание теплоты и строгости, уюта и неординарности. Особая двойная рамка для имени бренда делает стиль логотипа Kitchen Theatre винтажным – резным, как и фасады этой компании.



Новый образ для страховой компании ЗАСО «Гарантия» от Fabula Branding

Компания Fabula Branding провела ребрендинг для ЗАСО «Гарантия». Процесс включал в себя позиционирование, нейминг и разработку айдентики.

После многолетней успешной работы в сегменте В2В страховое общество «Гарантия» планирует выходить и в сегмент В2С, одновременно укрепив и усилив позиции в существующих каналах продаж. Компании нужен был новый бренд, который позволил бы объединить все направления развития.

Необходимо было сделать бренд, который сразу бы выделял компанию в общем ряду конкурентов и активно транслировал её преимущества.

Imkliva – выразительное белорусское слово, которое обладает собственным характером: это скорость и качество, соответствие актуальным требованиям рынка и умение ответить на вызовы времени. Одновременно с этим новое имя сохраняет и изящество, и мелодичность.

Настроение нейма поддерживает слоган: «Imkliva. Жыві шчасліва» – рифмованное, короткое послание с очень позитивным эмоциональным посылом. Выстраиваемый образ передаёт нужное сообщение: у компании всё и всегда будет под контролем, а клиенты в это время смогут наслаждаться жизнью.

Новый фирменный стиль продолжает формировать образ бренда – сильный, современный, понятный. Инструментами для формирования нового образа стали: лаконичный и адаптивный графический знак – стилизованная галочка, символ уверенности; уникальное шрифтовое начертание, которое иллюстрирует динамику движения, заложенную в нейме; яркий цвет, который сразу бросается в глаза и открыто заявляет о себе.

BBDO Branding создало новое визуальное оформление библиотек

Уникальный шрифт разрабатывал Константин Лукьянов – участник ребрендинга ВДНХ, дипломант российских и международных конкурсов дизайна.

При создании шрифта «Библиотек нового поколения» команда вдохновлялась ритмикой расположения книг на полках. Логотип проекта объединяет образы раскрытой книги, диалога и открытого окна. Поскольку он в первую очередь должен размещаться на вывесках, творческая группа в своей работе учитывала особенности библиотечных зданий.

Логотип (знак и шрифт) органично смотрится на каждом фасаде, независимо от его архитектурных особенностей. Знак можно использовать в различных коммуникациях – от информационных плакатов до навигационных пиктограмм. Все ключевые коммуникационные инструменты были разработаны так, чтобы любая библиотека, имеющая принтер и ламинатор, смогла быстро изготовить необходимое. Обзор на Составе.



LINII Group разработало бьюти-бренд Solovei

Главное требование: универсальность бренда как для локального, так и для международных рынков.

В процессе обсуждения возможных концепций было важно учесть целевую аудиторию бренда: семьи (от детей до старшего поколения), стремящиеся покупать услуги по оптимальной цене, без переплат.

После утверждения названия было принято решение ориентироваться на шведские корни в позиционировании бренда с акцентом на массовую аудиторию. Команда LINII Group вдохновлялась примерами мировых лидеров (IKEA, H&M, Metro Cash and Carry), предлагающих отличные продукты и услуги и постоянно говорящих клиенту: «Молодец, что экономишь».

В качестве фирменных цветов были предложены теплый бирюзовый и небесно голубой, создающие шведскую атмосферу. В сочетании с простой, удобной мебелью, выполненной в скандинавском стиле, и деревом, используемом в интерьере, родился дружелюбный и яркий, но в тоже время недорогой в исполнении стиль. Обзор на Составе.