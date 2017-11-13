BBDO Branding в сотрудничестве с Министерством культуры РФ сделают российские библиотеки привлекательными, модными и востребованными

Современные библиотеки перестают быть просто хранилищем книг. Они активно внедряют информационные технологии, организуют культурно-образовательные мероприятия и стремятся соответствовать запросам всех читателей, особенно молодой аудитории, среди которой растет мода на эрудированность и самообразование. Для библиотек регионов, где они часто являются основными культурными центрами, этот тренд особенно важен.

Перед BBDO Branding стояла задача создать систему визуальной идентификации, которая представит региональную библиотеку как площадку с современными информационными услугами и возможностями для интеллектуального досуга.

Бренд «Библиотека нового поколения» – это результат участия агентства BBDO Branding в общественном всероссийском проекте по формированию нового облика региональных библиотек.

«Когда мы поняли, что у каждой из 40 000 библиотек свой быт и повседневные задачи, то поняли: в такой непредсказуемой ситуации шрифт станет главным коммуникационным инструментом, на котором будет строиться вся система», – рассказывает Кирилл Мартьянов, старший дизайнер BBDO Branding.

Уникальный шрифт разрабатывал Константин Лукьянов – участник ребрендинга ВДНХ, дипломант российских и международных конкурсов дизайна.

При создании шрифта «Библиотек нового поколения» команда вдохновлялась ритмикой расположения книг на полках. Логотип проекта объединяет образы раскрытой книги, диалога и открытого окна. Поскольку он в первую очередь должен размещаться на вывесках, творческая группа в своей работе учитывала особенности библиотечных зданий.

Логотип (знак и шрифт) органично смотрится на каждом фасаде, независимо от его архитектурных особенностей. Знак можно использовать в различных коммуникациях – от информационных плакатов до навигационных пиктограмм. Все ключевые коммуникационные инструменты были разработаны так, чтобы любая библиотека, имеющая принтер и ламинатор, смогла быстро изготовить необходимое.

Видение творческой группы и предложенные решения совпали с представлениями и коммуникационными целями сотрудников региональных библиотек. Это выяснилось по итогам голосования, проведенного на конференции директоров учреждений Министерства культуры России.

Гайдлайн выложен в свободный доступ на портале куратора проекта – Всероссийской Государственной Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Официальная презентация проекта состоится на Совещании директоров библиотек РФ в ноябре этого года.

«Библиотека должна быть привлекательной, модной и востребованной. Российские библиотеки заслуживают достойного внешнего облика, вызывающего интерес у молодого поколения. Создание единого визуального оформления библиотек регионов России станет точкой роста для всей библиотечной системы», – поясняет Вадим Дуда, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы.

Подробный разговор о проведённом ребрендинге для российских библиотек с представителями BBDO Branding скоро на Составе.

Состав творческой группы:

Библиотека иностранной литературы

Генеральный директор – Вадим Дуда

Начальник отдела маркетинга и перспективного развития – Анна Белкина

BBDO Branding

Творческий директор – Мария Петрова

Старший дизайнер – Кирилл Мартьянов

Дизайнер шрифта – Константин Лукьянов

Директор проектов – Катерина Покровская