Компания Solovei уже год развивает в России франчайзинговую сеть салонов красоты в сегменте дискаунтеров. На ноябрь 2017 года открыто 8 салонов и заключено 15 договоров франчайзинга по территории России.
Разрабатывать новый в России бренд в 2016 году доверили агентству LINII Group.
Задачи для агентства:
- нейминг
- создание логотипа
- разработка фирменного стиля
- разаработка системы визуальных коммуникаций внутри салона
Главное требование: универсальность бренда как для локального, так и для международных рынков.
В процессе обсуждения возможных концепций было важно учесть целевую аудиторию бренда: семьи (от детей до старшего поколения), стремящиеся покупать услуги по оптимальной цене, без переплат.
Первая идея с названием Solovei сразу была принята клиентом.
«Соловей – это метафора чуда и преображения. Гости, посетившие салоны сети Solovei, приобретают новый образ и, по концепции бренда, их жизнь меняется к лучшему. Слово «соловей» легко узнаваемо аудиторией и наделено визуальными и эмоциональными атрибутами: скромность и доступность, свобода и умение заявить о себе. И еще в слове скрыта магия. Если написать его латиницей, можно увидеть слоган: «so love I» – «мне так нравится», – объясняет философию бренда Светлана Майбродская, неймер и копирайтер проекта.
После утверждения названия было принято решение ориентироваться на шведские корни в позиционировании бренда с акцентом на массовую аудиторию. Команда LINII Group вдохновлялась примерами мировых лидеров (IKEA, H&M, Metro Cash and Carry), предлагающих отличные продукты и услуги и постоянно говорящих клиенту: «Молодец, что экономишь».
Ценовая доступность + внимание, забота о клиенте, модные и красивые решения – такими видело агентство будущие салоны нового бренда.
В качестве фирменных цветов были предложены теплый бирюзовый и небесно голубой, создающие шведскую атмосферу. В сочетании с простой, удобной мебелью, выполненной в скандинавском стиле, и деревом, используемом в интерьере, родился дружелюбный и яркий, но в тоже время недорогой в исполнении стиль.
«При работе с дискаунтерами важно предлагать понятные концепции и простые решения. Название должно легко восприниматься разными возрастными группами, а логотип мог нарисовать даже ребенок», – добавляет Светлана Майбородская.
По словам представителей компании новый бренд уже начал результативно работать, положительно влияя на аудиторию.
«Бренд помогает нам в работе с партнерами и сотрудниками, рассказывая им о ключевых ценностях компании. Название легко воспринимаются аудиторией, хорошо запоминается и работает в интернете. Мы активно используем фирменный хэштег #solovesolovei и слоган «Мы любим…, именно поэтому…», – рассказывает Ирина Дубикова, руководитель направления франчайзинг сети салонов красоты Solovei.
Состав творческой группы:
LINII Group
Творческий директор, дизайнер – Михаил Губергриц
Неймер, копирайтер – Светлана Майбродская
Фотограф – Андрей Иванов