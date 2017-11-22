Агентство вдохновлялось кампаниями IKEA и H&M

Компания Solovei уже год развивает в России франчайзинговую сеть салонов красоты в сегменте дискаунтеров. На ноябрь 2017 года открыто 8 салонов и заключено 15 договоров франчайзинга по территории России.

Разрабатывать новый в России бренд в 2016 году доверили агентству LINII Group.

Задачи для агентства:

нейминг

создание логотипа

разработка фирменного стиля

разаработка системы визуальных коммуникаций внутри салона

Главное требование: универсальность бренда как для локального, так и для международных рынков.

В процессе обсуждения возможных концепций было важно учесть целевую аудиторию бренда: семьи (от детей до старшего поколения), стремящиеся покупать услуги по оптимальной цене, без переплат.

Первая идея с названием Solovei сразу была принята клиентом.

«Соловей – это метафора чуда и преображения. Гости, посетившие салоны сети Solovei, приобретают новый образ и, по концепции бренда, их жизнь меняется к лучшему. Слово «соловей» легко узнаваемо аудиторией и наделено визуальными и эмоциональными атрибутами: скромность и доступность, свобода и умение заявить о себе. И еще в слове скрыта магия. Если написать его латиницей, можно увидеть слоган: «so love I» – «мне так нравится», – объясняет философию бренда Светлана Майбродская, неймер и копирайтер проекта.

После утверждения названия было принято решение ориентироваться на шведские корни в позиционировании бренда с акцентом на массовую аудиторию. Команда LINII Group вдохновлялась примерами мировых лидеров (IKEA, H&M, Metro Cash and Carry), предлагающих отличные продукты и услуги и постоянно говорящих клиенту: «Молодец, что экономишь».

Ценовая доступность + внимание, забота о клиенте, модные и красивые решения – такими видело агентство будущие салоны нового бренда.

В качестве фирменных цветов были предложены теплый бирюзовый и небесно голубой, создающие шведскую атмосферу. В сочетании с простой, удобной мебелью, выполненной в скандинавском стиле, и деревом, используемом в интерьере, родился дружелюбный и яркий, но в тоже время недорогой в исполнении стиль.

«При работе с дискаунтерами важно предлагать понятные концепции и простые решения. Название должно легко восприниматься разными возрастными группами, а логотип мог нарисовать даже ребенок», – добавляет Светлана Майбородская.

По словам представителей компании новый бренд уже начал результативно работать, положительно влияя на аудиторию.

«Бренд помогает нам в работе с партнерами и сотрудниками, рассказывая им о ключевых ценностях компании. Название легко воспринимаются аудиторией, хорошо запоминается и работает в интернете. Мы активно используем фирменный хэштег #solovesolovei и слоган «Мы любим…, именно поэтому…», – рассказывает Ирина Дубикова, руководитель направления франчайзинг сети салонов красоты Solovei.

Состав творческой группы:

LINII Group

Творческий директор, дизайнер – Михаил Губергриц

Неймер, копирайтер – Светлана Майбродская

Фотограф – Андрей Иванов