Акции, розыгрыши, флешмобы и многое другое в нашем традиционном обзоре

Интеграция брендов в совершенно не свойственные им локации и продвижение продукта через BTL-активации в нашей традиционной подборке промокампаний.

Быстрее, толще, теплее: промокампания ROCKWOOL и Unite в дачный сезон

С 1 мая по 15 октября 2018 года мировой лидер в производстве тепло- и звукоизоляционных решений из каменной ваты ROCKWOOL совместно с агентством интегрированных коммуникаций Unite проводит промокампанию «Быстрее, толще, теплее» для дачников и профессионалов строительно-ремонтной индустрии.

Целевая аудитория: дачники и профессионалы-строители. Для участия необходимо купить продукт ROCKWOOL, найти в упаковке купон с кодом и зарегистрировать его на сайте.

Призы, главный из которых представляет собой пачку купюр толщиной 100 мм, креативно обыгрывают идею и слоган промокампании. Все участники в рамках проекта получают образовательное видео с полезным мастер-классом и демонстрацией преимуществ продукта.

Ксения Шахматова, бренд-менеджер компании ROCKWOOL Мы хотим преодолеть распространенное среди потребителей заблуждение: чем больше слоев материала, тем лучше. Наша промокампания говорит о том, что для утепления дома нет необходимости использовать два слоя каменной ваты.

Интеграция бренда S7 Airlines в пространство медиатеки «Гоголь-Центра» от Eventum Premo

Задача пространства — приятное времяпрепровождение и атмосфера, где можно спокойно почитать, поработать, пообщаться, встретиться с коллегами или друзьями.

При разработке концепции интеграции агентство ориентировалось на основные достоинства и назначение медиатеки, стремясь сделать ее более уютной и функциональной.

За основу идеи был взят интерьер библиотеки, куда органично был интегрирован бренд с использованием простых и органических материалов и тёплой палитры цветов.

Так как S7 Airlines — яркий и эмоциональный бренд, при помощи разных дизайнерских акцентов креативная команда ненавязчиво обозначила присутствие бренда в пространстве: живые растения, натуральные материалы, простые формы, неоновые вывески, тематическая инсталляция, яркая мебель, постеры, светильники, настольные игры и пр.

В S7 Lounge сотрудники театра проводят большую часть своего времени: работают, назначают встречи, учат английский язык, работают и даже проводят репетиции.

Шоу «Холостяк»: сделай правильный выбор

Перед финальным выпуском шоу «Холостяк» телеканал ТНТ предложил зрителям проекта сделать свой выбор и решить, кто достоин быть рядом с главным героем Егором Кридом.

Нестандартный формат промо представлял собой динамическую обложку официальной группы проекта в социальной сети «ВКонтакте».

За неделю до финала было запущено зрительское голосование в комментариях через хэштеги #ЯзаВику или #ЯзаДашу. Честный и независимый бот автоматически подсчитывал количество каждого из хэштегов и по результатам менял обложку сообщества.

Каждые 30 секунд обложка обновлялась в зависимости от перевеса голосов в пользу каждой из участниц.

Starbucks замотивировал горожан ездить на работу на велосипеде

Starbucks приготовил подарки для участников программы лояльности «Мои Награды Старбакс» в поддержку акции «На работу на велосипеде».

Этой весной Starbucks пригласил гостей присоединиться к акции «На работу на велосипеде», отказавшись от машин в пользу велосипедов. В поддержку акции с 14 по 27 мая гости добирались до награды быстрее, получая двойные звёзды в приложении «Мои Награды Старбакс».

В рамках проекта бренд также предложил своим гостям подумать, чего не хватает идеальному городу — велополос или парковок, удобных пандусов или парков. В официальном профиле Starbucks в Instagram был запущен флешмоб, в рамках которого пользователи делились своими идеями под хештегами #наработунавелосипеде и #МойГородДляКаждого.

Авторы самых вдохновляющих постов получили в подарок эко-стаканчики Starbucks Reusable Cups.

BUD Boat вернулся в акваторию Москвы-реки в преддверии ЧМ-2018

BUD Boat — уникальный двухпалубный корабль официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA бренда BUD AlcoholFree, ставший одной из самых запоминающихся активаций Кубка Конфедераций FIFA 2017, вернулся в акваторию Москвы-реки в обновленном виде.

BUD Boat окажется в центре внимания гостей ЧМ-2018. Громкие вечеринки в свете ярких прожекторов и уникальная концепция баржи, одновременно сочетающая премиальные элементы декора и urban-стиль, обещают подарить поклонникам футбола по-настоящему незабываемое лето.

На палубах BUD Boat расположится бар, гастрономическое пространство и гигантский экран для просмотра матчей мундиаля. Местом притяжения станет вертолет и баркузи (джакузи с баром). Превосходный вид с воды на исторический центр российской столицы дополнит уникальную атмосферу праздника, а капитан каждой вечеринки, диджей, создаст нужный настрой для самых ярких танцевальных марафонов сезона.

ВUD Boat отправится покорять Москву-реку в первый день турнира, 14 июня, и будет курсировать по центру столицы до конца турнира, подарив гостям Чемпионата мира потрясающую возможность увидеть самые известные достопримечательности города в компании преданных любителей футбола со всего мира.

Константин Тамиров, директор по маркетингу ABInBev Efes. Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA более 30 лет, мы точно знаем, как создать атмосферу грандиозного футбольного праздника. Наш проект уникален не только для России, но и для всего мира.

Топ-менеджеры Yota поработали промо-сэндвичами

«Самый легкий способ донести что-то до клиента — быть ближе к нему. Выйти на улицу в роли промо-сэндвича — простой и понятный способ это сделать», — так подумали в Yota и отправили почти весь свой менеджерский пул на работу к метро и ТЦ.

Цель кампании: привлечь внимание аудитории нестандартным видом промоутеров. Подробнее на Sostav.

Подводная галерея: X-Fit разместил картины на дне бассейна

Чтобы поднять искусство со дна, его там нужно разместить. Так и поступили создатели проекта"Подводная галерея" — сеть фитнес-клубов X-Fit и команда Artoholics. Результат уникальной коллаборации индустрии фитнеса и искусства доступен в клубе X-Fit на Чистых прудах.

Дно бассейна превратилось в настоящую картинную галерею, а тренеры шутят: «Ну, наконец-то все начнут плавать правильно — опуская голову вниз».

Бассейн в качестве площадки для галереи был выбран неслучайно. Вода — это стихия, в которую человек может погрузиться полностью. Она отнимает любую возможность отвлечься. Находясь в воде, члены и гости клуба X-Fit Чистые пруды могут плыть от работы к работе, рассматривать их, наслаждаясь моментом и сосредоточившись на внешнем и внутреннем совершенствовании себя. Подробнее на Sostav.