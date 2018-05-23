Уникальный проект создан совместно с создателями аукциона Artoholics

Чтобы поднять искусство со дна, его там нужно разместить. Так и поступили создатели проекта «Подводная галерея» — сеть фитнес-клубов X-Fit и команда Artoholics. Результат уникальной коллаборации индустрии фитнеса и искусства доступен в клубе X-Fit на Чистых прудах.

Саморазвитие в художественной сфере и здоровый образ жизни — два главных тренда нашего времени — объединились для создания нестандартной активации для всех гостей фитнес-клуба. Дно бассейна превратилось в настоящую картинную галерею, а тренеры шутят: «Ну, наконец-то все начнут плавать правильно — опуская голову вниз».

«Подводная галерея» является частью гораздо более масштабного проекта — аукциона Artoholics, созданного для возможности реализации художников со всей России. Начиная с собственного творческого окружения, авторы идеи и организаторы проекта Сергей Климов и Роман Лыч вышли на всю страну, приглашая к участию молодых художников.

Ребята признаются, в XXI веке, когда все музеи «залиты» в Интернет, произведения искусства становятся заставками мобильных телефонов, а художником считает себя практически каждый, кто владеет азами Photoshop и фильтрами Instagram, настоящему крафту остается все меньше места.

Сергей Климов и Роман Лыч, организаторы проекта «Подводная галерея» Мы задумали аукцион Artoholics как творческую платформу, помогающую молодым авторам найти своих истинных ценителей и получить стимул создавать произведения искусства не только на экране, но и на холстах. А идея подводной галереи — отдельная история, которая дает свежий толчок творчеству: компиляция классиеского арт-подхода и инноваций всегда дает самые неожиданные и яркие результаты.

В рамках поддержки проекта Artoholics совместно с федеральной сетью фитнес-клубов X-Fit был разработан и запущен уникальный в своем роде проект — «Подводная галерея. X-Fit x Artoholics». Коллаборация обладает амбициозной целью — поднять искусство со дна, при этом иронично погрузив его на кафельный пол бассейна.

Бассейн в качестве площадки для галереи был выбран неслучайно. Вода — это стихия, в которую человек может погрузиться полностью. Она отнимает любую возможность отвлечься. Привычные нам гаджеты, а вместе с ними и социальные сети, лайки, рабочая почта и прочие технические решения недоступны. Находясь в воде, члены и гости клуба X-Fit Чистые пруды могут плыть от работы к работе, рассматривать их, наслаждаясь моментом и сосредоточившись на внешнем и внутреннем совершенствовании себя.

Техническая сторона выставки также интересна. Создатели уверяют, картины не приклеены ко дну, а держатся на нем благодаря специальному утяжелителю, чтобы не причинить вреда бассейну. Отмечается, что неровностей дна из-за его новых элементов также не наблюдается.

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