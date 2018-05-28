Промо-группу возглавил генеральный директор Yota

«Самый легкий способ донести что-то до клиента — быть ближе к нему. Выйти на улицу в роли промо-сэндвича — простой и понятный способ это сделать», — так подумали в Yota и отправили почти весь свой менеджерский пул на работу к метро и ТЦ.

Топ-менеджеры Yota во главе с генеральным директором компании лично расскажут клиентам о связи без навязанных услуг. Несколько дней менеджерский пул мобильного оператора будет работать промо-сэндвичами у метро и торговых центров.

Цель кампании: привлечь внимание аудитории нестандартным видом промоутеров.

Владимир Добрынин, генеральный директор Yota Это часть философии Yota: чем больше сотрудник любого отдела вовлечен в коммуникацию с клиентом, тем больше продукт, который создает компания, будет соответствовать потребностям пользователей. Наши промоутеры не будут ничего предлагать и навязывать. Но любой желающий сможет получить пустую листовку с логотипом и адресом компании.

Виталий Урезченко, директор по маркетингу YOTA Своим сообщением мы хотим сказать потенциальным клиентам, что не навязываем ничего. Мы меняем отношение к мобильной связи. Сегодня, чтобы что-то рассказать, не обязательно говорить, можно просто написать.

Промоутеров можно будет увидеть с 28 мая по 3 июня с 17.00 до 20.00 в будни и с 14.00 до 18.00 в выходные возле крупных торговых и бизнес-центров «Атриум», «Метрополис», «Колумбус», «Европейский», а также «Калейдоскоп» и «Райкин Плаза».