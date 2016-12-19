Холдинг News Mediа продолжает реорганизацию активов, которая влечет за собой сокращение штата



Заставка телеканала Life78

Петербургский офис телеканала Life (входит в холдинг News Mediа) и радио "Балтика" сократят до 50% сотрудников и урежут вещательную сетку. Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на собеседников телеканала. Как отмечает издание, сокращения стали частью масштабной реорганизации с целью экономии ресурсов.

Помимо сокращения штатов, телеканал и радиостанция должны будут урезать вещательную сетку. В частности, Life78 откажется от вещания из студии и оставит формат сплошных репортажей. В свою очередь "Балтика" должно будет стать "звуковым приложением" к Life78. Как отмечает Антон Толстов, главный редактор радио "Балтика", реорганизация в Петербурге пройдет по примеру изменений в московской "Русской службы новостей" и Lifenews.

Реорганизация активов News Media затронула на только северную столицу. Ранее стало известно, что холдинг закрывает сибирский филиал Life, в том числе филиалы портала в Новосибирске, Омске, Иркутске и Красноярске. Кроме того, есть информация, что компания также закроет филиалы в Нижнем Новгороде, Ростове, Владикавказе и Уфе. На подобные меры руководство медиакомпании сподвигла экономическая обстановка, а также развитие портала Life в социальных сетях.

Что касается отказа от вещания из студий, то с начала 2017 года это ждет и московский офис Life. На телеканале планирует отказаться от ведущих в кадре, по аналогичной модели сейчас работает телеканал Euronews. Планируется, что ведущие в кадре останутся только в программах в формате story, а в новостных программах будут читать новости за кадром.

LIFE кардинально меняет формат новостей, ранее телеканал представил принципиально новую студию с дополненной реальностью, аналога которой нет в России. Причиной того, что телеканал озаботился сменой формата студии, стало резкое старение аудитории и нехватка молодого продвинутого зрителя.