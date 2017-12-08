Финальное решение о трансляции примут не ранее 12 декабря, когда отечественные спортсмены решат - поедут ли они на ОИ

Федеральные телеканалы ведут переговоры о покупке прав на трансляцию Олимпийских игр, которые пройдут в корейском Пхёнчхане в феврале 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на Петра Макаренко, владельца компании «Телеспорт», которой принадлежат права на телетрансляцию.

Переговоры ведутся в том числе и с ВГТРК, которая ранее заявила о том, что без участия российской сборной в Играх не будет их показывать. «Первый канал» и «Матч ТВ» также рассматривают возможность показа Олимпиады, несмотря на решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной.

Но телеканалы будут вести трансляцию Игр, если российские спортсмены все же поедут в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Кроме того, все будет зависеть от того, сколько спортсменов поедет и в каких видах спорта они будут принимать участие.

Телеканалы перенесли финальное решение о трансляции Олимпиады до 12 декабря: в этот день Олимпийский комитет России должен принять решение, могут ли спортсмены принимать участие в Играх на условиях Олимпийского комитета.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет блокировать Игры. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.

Телеканалы приобретают права на трансляцию Олимпийских игр не напрямую у МОК, а у посредника. Об условиях показа зимних Игр в Пхёнчхане и летних в Токио российские вещатели договаривались с компанией «Телеспорт» Петра Макаренко. По расчётом участников рынка, стоимость пакета на Южную Корею и Японию составляет для отечественных каналов около $40 млн.