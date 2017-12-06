МОК не допустил на Игры российский флаг и гимн, а экипировщик сборной пообещал несмотря ни на что передать олимпийцам подготовленную форму



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ВГТРК отказалась от трансляции зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Это решение связано с тем, что Международный Олимпийский комитет не допустил Олимпийский комитет России до участия в Играх. Допущенные в индивидуальном порядке спортсмены не будут выступать под российским флагом, а на Играх не будет звучать гимн Российской Федерации, сообщает РБК.

МОК принял решение допустить к участию в Играх российских спортсменов, которые не замешаны в скандале с допингом. Их команда будет называться «олимпийские спортсмены России». Она выступит под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.

Представители ВГТРК заявили, что зрители телеканала «Россия 1» не увидят Олимпиаду, так как телекомпания отказалась от трансляции. «Без участия российской сборной ВГТРК Олимпийские игры не транслирует», — прокомментировали в пресс-службе государственного холдинга решение МОК.

Ранее сообщалось что в случае недопуска российской сборной, телеканал «Россия 1», «Первый канал» и входящий в холдинг «Газпром-Медиа» «Матч ТВ» могут отказаться от трансляции Олимпиады.

Несмотря на решение МОК экипировщик Олимпийского комитета России - ZASPORT, уже пообещал передать спортсменам подготовленную к Играм экипировку. «Можно сказать, что наша форма уже вошла в историю. И как бы ни развернулась ситуация дальше, экипировку, которая была изготовлена специально для них, мы предоставим спортсменам», — сообщила основатель компании Анастасия Задорина.

После обнародования решения МОК многие спортсмены и чиновники выразили свое мнение о том, нужно ли российским спортсменам ехать на Игры под нейтральным флагом. Так, например, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, уже заявил о свем намерении принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, как нейтральный спортсмен.

"Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я поеду на нее в нейтральном статусе, - сказал 32-летний спортсмен. - Я готовился к этому четыре года и попросту не могу сдаться сейчас", - ТАСС приводит слова спортсмена.