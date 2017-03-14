Преемнику TNS Russia удалось возобновить отношения с крупнейшим национальным вещателем

«Первый канал» снова будет пользоваться услугами исследовательской компании Mediascope - преемницы медиаизмерителя TNS Russia. Стороны подписали договор после длительного периода «холодной войны», которая длилась более десяти лет. Все это время «Первый канал» был главным критиком TNS Russia. Возобновление отношений Sostav подтвердили представители обеих компаний.

В конце 2002 года «Первый» создал собственную Службу измерений телеаудитории, основанную на технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – компьютерной системе телефонного опроса. В 2011 году ее дополнила служба «СТИ-Мобайл». Правда, СТИ занималась изучением только московского телерынка. Полученные данные использовались для корректировки и совершенствования структуры вещания.

В 2005 году «Первый» отказался от услуг TNS, при этом селлер «Видео Интернешнл» продолжал продавать рекламу в эфире канала на основе данных медиаизмерителя. Руководство вещателя неоднократно высказывало сомнения по поводу достоверности измерений TNS.

«Признавая панель TNS как истину, мы должны признать и то, что люди в нашей стране не интересуются ничем, кроме однообразных криминальных сериалов и надоевших историй про людей из шоу-бизнеса, которые, по неведомой мне причине, считаются звёздами. Мне сообщают: «Ты не поверишь!», и я действительно не верю. Имею для этого все научные и логические обоснования», - заявлял в 2012 году гендиректор канала Константин Эрнст.

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Сравнивать аудиторию «Первого канала» с охватом интернет-площадок стало «доброй» традицией. СМИ регулярно анализировали данные TNS, пытаясь найти признаки наступления digital на традиционные медиа. Эрнст скептически относился к подобным материалам. «Мы, в принципе, давно не заблуждаемся в вопросе о том, как TNS считает телевидение. К счастью, наши рекламодатели вполне вменяемы и по-прежнему способны отличать квадратное от лживого», — говорил он газете «Ведомости» в декабре.

Тем не менее все крупные телекомпании надеялись на реформу системы и даже создали Индустриальный комитет по телеизмерениям (ИКТ). Вещатели выступали за расширение панели, учет онлайн-потребления, повышение прозрачности процесса сбора и обработки данных. В 2014 году участники рынка попытались провести тендер и выбрать единого телеизмерителя, но в итоге отменили конкурс из-за нестабильной экономической ситуации.

Переломить тренд удалось после принятия поправок Андрея Лугового. С подачи депутата Госдумы компаниям с иностранными владельцами запретили заниматься телевизионными измерениями в России. Новые требования заставили холдинг WPP продать долю в TNS Russia. Контроль над компанией перешел к государственной «ВЦИОМ-медиа», которая ради сделки взяла кредит в госбанке ВТБ. Источники называли заказчиком атаки банкира Юрия Ковальчука, чьи структуры владеют крупнейшими российскими медиа.

Дальше ситуация развивалась вполне предсказуемо: TNS Russia сменила название на Mediascope и стала единым национальным измерителем телеаудитории. Заявки в Роскомнадзор также подавали Romir, MediaHills и GS Group (технический партнер «Триколор ТВ»), но получить заветный статус им не удалось.

Сегодня стало известно, что «Первый канал» снова будет пользоваться услугами Mediascope - после длительного периода «холодной войны», которая длилась более десяти лет, стороны подписали договор.



Фото РИА Новости

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала