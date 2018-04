За чашку кофе, за открытую дверь, за уступленное место, за поданную руку, за переданную соль, за «не могли бы пропустить», за кучу разных просьб, услуг и комплиментов мы говорим «Спасибо», правда в большинстве из вежливости и часто – совершенно незнакомым людям. А ту самую – истинную – благодарность за более значимые моменты обычно произносим молча. Так вот...я хочу признаться. Вслух. Что благодарна ВАМ за все мои ночные звонки с просьбой "открыть дверь", когда забывала ключи; за возможность поделиться всем без страха быть не принятой; за наши самые жаркие споры; за внезапные побеги в кино в режиме "Мстители вышли на день раньше, собирайся, у тебя минута"; за новую попсу в моем плейлисте; за то, что поделились последним сырником; за доверие и за возможность помочь, когда приходит смска "Кать, спасай!"; за поддержку всех моих безумных (и гениальных!) идей; за то, что соглашались на мои первые эксперименты с камерой, (возможно именно поэтому я открыла себя в фотографии); за то что любите мою Софью и даже порой разрешаете ей хозяйничать у вас в комнатах; за то, что без оглядки станете моей рукой, ногой и головой, если я в жизни оступлюсь; за то, что подадите руку, даже если вчера мы в гневе пообещали друг другу больше "никогда не разговаривать"; за то, что будете рядом при покорении любой вершины! Жаль, что настоящая ценность таких моментов умалчивается и размывается в каждодневном забеге. Сегодня из зоны комфорта меня выдернул новогодний флешмоб #ВремяДляСпасибо фонда Amway, которому я очень благодарна за возможность наконец признаться: благодаря двум моим шкодливым сестрам, портившим мою косметику и разрисовывающим школьные сочинения, моя жизнь каждый день становится капельку лучше. Если вдруг, вы на своей шкуре осознали, что рутина взяла над вами верх, то воспринимайте этот пост как "тот самый" пинок под зад. Идите и обнимите близких!

