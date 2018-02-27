В акции приняла участие актриса и модель Валерия Грушина

С 13 по 16 февраля в сети была запущена прямая трансляция длиной 72 часа в рамках арт-проекта «72 Часа Бездействия», приуроченного ко Дню Всех Влюбленных.

В течение 3 дней в прямом эфире, находясь перед камерой, актриса и модель Валерия Грушина намеренно не делала ничего. Трансляция проводилась в социальных сетях vk.com и facebook, на youtube и на сайте 72часабездействия.рф.

В общей сложности за бездействием девушки следило более 50 000 пользователей сети. В финале стрима героиня раскрыла смысл своего перформанса — она рассказала, что за эти 72 часа упустила шанс начать постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме бездействия после ситуаций, связанных с риском заражения ВИЧ-инфекцией. А также рассказать о необходимости начать постконтактную профилактику в течение 72 часов после такой ситуации.

Проект был запущен для Фонда развития МСП совместно с агентством Smetana.

Ролик о кампании доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XiCuzBH966g

Состав творческой группы:

Фонд развития МСП (сlient)

Михаил Рукавишников — директор Фонда

Smetana (сreative + production)

Артем Гончаров — креативный директор

Михаил Вишневский, Александр Доброкотов — копирайтеры

Владимир Зотов — арт-директор

Антон Черкасов — аккаунт-директор

Анжела Мазаева — проджект-менеджер

Дмитрий Соломатин — продюсер

Алексей Праприн — монтажер

Comdi (production)

Андрей Рябой — продюсер трансляции