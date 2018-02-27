С 13 по 16 февраля в сети была запущена прямая трансляция длиной 72 часа в рамках арт-проекта «72 Часа Бездействия», приуроченного ко Дню Всех Влюбленных.
В течение 3 дней в прямом эфире, находясь перед камерой, актриса и модель Валерия Грушина намеренно не делала ничего. Трансляция проводилась в социальных сетях vk.com и facebook, на youtube и на сайте 72часабездействия.рф.
В общей сложности за бездействием девушки следило более 50 000 пользователей сети. В финале стрима героиня раскрыла смысл своего перформанса — она рассказала, что за эти 72 часа упустила шанс начать постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции.
Цель проекта — привлечь внимание к проблеме бездействия после ситуаций, связанных с риском заражения ВИЧ-инфекцией. А также рассказать о необходимости начать постконтактную профилактику в течение 72 часов после такой ситуации.
Проект был запущен для Фонда развития МСП совместно с агентством Smetana.
Ролик о кампании доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XiCuzBH966g
Состав творческой группы:
Фонд развития МСП (сlient)
Михаил Рукавишников — директор Фонда
Smetana (сreative + production)
Артем Гончаров — креативный директор
Михаил Вишневский, Александр Доброкотов — копирайтеры
Владимир Зотов — арт-директор
Антон Черкасов — аккаунт-директор
Анжела Мазаева — проджект-менеджер
Дмитрий Соломатин — продюсер
Алексей Праприн — монтажер
Comdi (production)
Андрей Рябой — продюсер трансляции