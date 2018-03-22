Ее цель – показать, что синдром Дауна не делает человека особенным

В Международный день человека с синдромом Дауна, 21 марта, благотворительный фонд «Синдром любви» и креативное агентство Red Keds запустили ролик на ТВ и в соцсетях. Цель кампании — показать, что синдром Дауна не делает человека особенным. Мы все ограничены в возможностях, мы все чего-то не умеем, просто потому, что мы люди.

Подопечные фонда «Синдром любви» и их родственники сталкиваются с огромным количеством проблем, начиная от недостатка информации и заканчивая бюрократией. Креативная команда Red Keds остановилась на идее, посвященной проблеме интеграции людей с синдромом Дауна в общество, так как со многими трудностями можно справиться при широкой социальной поддержке и осведомленности.

«Идея кампании проводит черту равенства между „ними“ и нами. В обществе на людей с синдромом Дауна в большинстве случаев смотрят с точки зрения их ограничений в самореализации: он не получит докторскую степень, он не пробежит марафон, но все ли из нас становятся великими учеными, профессиональными спортсменами, талантливыми танцорами, виртуозными пианистами? Мы пытаемся изменить это восприятие, транслируя простую мысль: на самом деле, мы все не такие уж разные, у каждого из нас есть ограничения», — объясняет руководитель стратегического отдела Red Keds Анна Левант.

Вторая по важности задача digital-кампании — собрать средства на программы поддержки детей и подростков с синдромом Дауна. Одна из таких программ — «Спорт во благо. Дети». Благодаря поддержке FIFA «Футбол во имя надежды» и Российского государственного социального университета с 2015 года дети и подростки с синдромом Дауна занимаются в группах по футболу, и у них уже есть успехи. В ролике футбольная команда появляется не только потому, что это ассоциация с идеей равенства и главный тренд 2018 года, но и потому, что это одно из самых больших достижений Фонда.

Агентство Red Keds снимало видео вместе с Fresh Production и режиссером Николо Браветта. За день команда сменила пять локаций, собрав все истории в одну за 22 часа.

«Больше всего нас беспокоила съемка с детьми, ведь по сути мы сами являемся целевой аудиторией ролика, мы абсолютно не обучены, — рассказывает продюсер Red Keds Диана Авшалумова. — чтобы подготовиться и пообщаться с ребятами, накануне мы отправились в фонд на их футбольную тренировку. Все они оказались отзывчивыми, понимающими и с отличным чувством юмора. Эмоциональный итальянец Николо их очень заинтересовал. Один мальчик подошел к оператору и спросил: «А ваш режиссер-то хоть «Бриллиантовую руку» смотрел?». «Для меня было важно найти связь с этими детьми, успеть пообщаться с ними до съемок, узнать, чем они живут, что их радует. Ребята оказались отличными актерами! — рассказывает Николо Браветта. — участие в таком проекте дает мне ощущение, что у меня как у человека появился шанс стать немного лучше. А как режиссеру, мне нравится, что мы показали несколько искренних историй, они получились очень кинематографичными. Клиент, агентство и продакшн были открыты новым решениям. Некоторых персонажей мы придумали в процессе съемок, но они стали весьма удачными: космонавт — суперчеловек, но если взглянуть по-другому — тоже обыкновенный человек, и он не все умеет. По своему опыту я знаю, что если социальная реклама сделана хорошо, умно и честно, она, действительно, помогает решать проблемы».

Red Keds

Руководитель проекта — Митя Мещеряков

Руководитель отдела стратегии — Анна Левант

Креативный директор — Валерий Волчецкий

Копирайтер — Коба Микеладзе

Арт-директор — Максим Демин

Продюсер — Диана Авшалумова

Стратег — Дарья Гринева

Дизайнер — Антон Александров

Менеджер — Анастасия Третьякова

Синдром Любви

Генеральный директор — Ирина Меньшенина

Директор маркетинговых коммуникаций — Ирина Кочигина

Менеджер программы «Спорт во благо. Дети» — Анастасия Даунис

PR-менеджер — Алла Мишкина

Fresh Production

Режиссер — Николо Браветта