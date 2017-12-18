Флешмоб фонда «В ответе за будущее» охватил более 6 млн человек

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был основан компанией Amway в 2013 году. В конце прошлого года фонд организовал социальный проект #времядляспасибо в сети, а теперь готов подвести его итоги.

Идея флешмоба легко считывается с его названия — #времядляспасибо: организаторы предложили пользователям социальных сетей поблагодарить тех, кто им действительно дорог и важен.

Команда проекта объясняет, порой, самые важные моменты теряются и размываются в будничной суете. А запущенный флешмоб призван напомнить людям о том, что благодарить следует не только за оказанную услугу, но и за мудрость, которая когда-то перевернула мировосприятие, за доброе слово, которое было так нужно в определенный момент, и за многие другие значимые «мелочи».

Для участия во флешмобе #времядляспасибо пользователям нужно было опубликовать фото или видео со словами благодарности на своей страничке в социальной сети Instagram, VK, Facebook или «Одноклассники» с хештегом #времядляспасибо.

Благотворительный флешмоб поддержали более тысячи человек, в том числе Равшана Куркова, Тутта Ларсен, Эвелина Блёданс и Александр Кержаков, а также многие известные блогеры. Социальный проект сумел также выйти за пределы России, это подтверждается участием во флешмобе граждан Украины, Казахстана, Беларуси и Дании.

Всего было выложено более 850 публикаций с хештегом #времядляспасибо. Охотнее всего участвовали в эстафете девушки и женщины: количество их публикаций от общего числа составило 75%. Охват превысил 6 млн человек. Видеоблагодарности звезд посмотрело более 1 млн человек.

В своих публикациях пользователи говорили спасибо, например, учительнице биологии — за то, что та увидела в них потенциал и предопределили их дальнейшую научную карьеру; таксисту — за то, что довез замерзшую девушку, у которой не было денег, главному врачу в поликлинике — за профессионализм и внимание к пациентам; воспитателям в детском саду — за то, что заботятся о детях и обучают важнейшим навыкам в жизни. В преддверии Нового года, в пору сентиментальных настроений пользователей, свою порцию благодарности получил 2017 год и даже Вселенная.

Эстафета #времдляспасибо позволила рассказать сотрудникам Amway о Благотворительном фонде «В ответе за будущее», а также привлечь внимание широкой общественности к его программам и благотворительности в целом.