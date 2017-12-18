Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был основан компанией Amway в 2013 году. В конце прошлого года фонд организовал социальный проект #времядляспасибо в сети, а теперь готов подвести его итоги.

Идея флешмоба легко считывается с его названия — #времядляспасибо: организаторы предложили пользователям социальных сетей поблагодарить тех, кто им действительно дорог и важен.

Команда проекта объясняет, порой, самые важные моменты теряются и размываются в будничной суете. А запущенный флешмоб призван напомнить людям о том, что благодарить следует не только за оказанную услугу, но и за мудрость, которая когда-то перевернула мировосприятие, за доброе слово, которое было так нужно в определенный момент, и за многие другие значимые «мелочи».

Для участия во флешмобе #времядляспасибо пользователям нужно было опубликовать фото или видео со словами благодарности на своей страничке в социальной сети Instagram, VK, Facebook или «Одноклассники» с хештегом #времядляспасибо.

Благотворительный флешмоб поддержали более тысячи человек, в том числе Равшана Куркова, Тутта Ларсен, Эвелина Блёданс и Александр Кержаков, а также многие известные блогеры. Социальный проект сумел также выйти за пределы России, это подтверждается участием во флешмобе граждан Украины, Казахстана, Беларуси и Дании.

Так получилось, что я не помню их имён. Это было 30 декабря несколько лет назад. Я пошла с подругой на домашнюю вечеринку к её знакомым. У ребят была традиция подведения итогов года — все сели в круг, делились по очереди. Любовь, путешествия, новые рабочие проекты. Я начала прокручивать в голове свой год с и мало по малу пришла в ужас — я ничего не могла вспомнить! Ок, январь, Новый год, а февраль, март? Ну хоть одно событие? Так, апрель, в апреле мой день рождения. И представьте, я вспомнила что-то, но не могла понять, в этом это было году или прошлом! Май… пустота. Одинаковые рабочие дни, офис, похожие вечера в компании молодого человека. Ни одного выделяющегося дня! Июнь и июль обозначились днями свадеб лучших подруг, хоть что-то. Август — опять провал. В сентябре отпуск. Я сидела и не понимала, как я могла так жить? Зачем? Если я ничего не помню, если не выделяются даже прочитанные книги, фильмы? Почти целый год просто в никуда. Рассказывать было нечего. Никогда впоследствии я не встречалась больше с этими ребятами. Но этот вечер незаметно изменил мою жизнь. Потому что она должна быть интересной мне! Я должна помнить её! Сейчас я о каждом месяце этого года могу рассказывать часами :) Делюсь этой историей с вами в рамках душевного флешмоба. Идея чудесная — есть в вашей жизни люди, которым вы благодарны за что-то? Родители, учительница, случайные прохожие? Давайте соберём такие истории под хэштегами #времядляспасибо

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За чашку кофе, за открытую дверь, за уступленное место, за поданную руку, за переданную соль, за «не могли бы пропустить», за кучу разных просьб, услуг и комплиментов мы говорим «Спасибо», правда в большинстве из вежливости и часто – совершенно незнакомым людям. А ту самую – истинную – благодарность за более значимые моменты обычно произносим молча. Так вот...я хочу признаться. Вслух. Что благодарна ВАМ за все мои ночные звонки с просьбой "открыть дверь", когда забывала ключи; за возможность поделиться всем без страха быть не принятой; за наши самые жаркие споры; за внезапные побеги в кино в режиме "Мстители вышли на день раньше, собирайся, у тебя минута"; за новую попсу в моем плейлисте; за то, что поделились последним сырником; за доверие и за возможность помочь, когда приходит смска "Кать, спасай!"; за поддержку всех моих безумных (и гениальных!) идей; за то, что соглашались на мои первые эксперименты с камерой, (возможно именно поэтому я открыла себя в фотографии); за то что любите мою Софью и даже порой разрешаете ей хозяйничать у вас в комнатах; за то, что без оглядки станете моей рукой, ногой и головой, если я в жизни оступлюсь; за то, что подадите руку, даже если вчера мы в гневе пообещали друг другу больше "никогда не разговаривать"; за то, что будете рядом при покорении любой вершины! Жаль, что настоящая ценность таких моментов умалчивается и размывается в каждодневном забеге. Сегодня из зоны комфорта меня выдернул новогодний флешмоб #ВремяДляСпасибо фонда Amway, которому я очень благодарна за возможность наконец признаться: благодаря двум моим шкодливым сестрам, портившим мою косметику и разрисовывающим школьные сочинения, моя жизнь каждый день становится капельку лучше. Если вдруг, вы на своей шкуре осознали, что рутина взяла над вами верх, то воспринимайте этот пост как "тот самый" пинок под зад. Идите и обнимите близких!

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Всего было выложено более 850 публикаций с хештегом #времядляспасибо. Охотнее всего участвовали в эстафете девушки и женщины: количество их публикаций от общего числа составило 75%. Охват превысил 6 млн человек. Видеоблагодарности звезд посмотрело более 1 млн человек.

В своих публикациях пользователи говорили спасибо, например, учительнице биологии — за то, что та увидела в них потенциал и предопределили их дальнейшую научную карьеру; таксисту — за то, что довез замерзшую девушку, у которой не было денег, главному врачу в поликлинике — за профессионализм и внимание к пациентам; воспитателям в детском саду — за то, что заботятся о детях и обучают важнейшим навыкам в жизни. В преддверии Нового года, в пору сентиментальных настроений пользователей, свою порцию благодарности получил 2017 год и даже Вселенная.

Эстафета #времдляспасибо позволила рассказать сотрудникам Amway о Благотворительном фонде «В ответе за будущее», а также привлечь внимание широкой общественности к его программам и благотворительности в целом.

«Мы запустили этот флешмоб, чтобы больше сотрудников и наших партнеров узнало о Фонде — о том, что мы помогаем приемным семьям, мамам, которые хотят открыть свой бизнес. И чтобы они гордились тем, что являются частью компании, которая делает такие добрые проекты. Мы счастливы, что столько пользователей в соцсетях поддержало наш флешмоб #времядляспасибо, нашло время поделиться действительно личными и душевными историями и выразить благодарность близким», — отмечает Анна Сошинская, директор благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее».