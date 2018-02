Так получилось, что я не помню их имён. Это было 30 декабря несколько лет назад. Я пошла с подругой на домашнюю вечеринку к её знакомым. У ребят была традиция подведения итогов года — все сели в круг, делились по очереди. Любовь, путешествия, новые рабочие проекты. Я начала прокручивать в голове свой год с и мало по малу пришла в ужас — я ничего не могла вспомнить! Ок, январь, Новый год, а февраль, март? Ну хоть одно событие? Так, апрель, в апреле мой день рождения. И представьте, я вспомнила что-то, но не могла понять, в этом это было году или прошлом! Май… пустота. Одинаковые рабочие дни, офис, похожие вечера в компании молодого человека. Ни одного выделяющегося дня! Июнь и июль обозначились днями свадеб лучших подруг, хоть что-то. Август — опять провал. В сентябре отпуск. Я сидела и не понимала, как я могла так жить? Зачем? Если я ничего не помню, если не выделяются даже прочитанные книги, фильмы? Почти целый год просто в никуда. Рассказывать было нечего. Никогда впоследствии я не встречалась больше с этими ребятами. Но этот вечер незаметно изменил мою жизнь. Потому что она должна быть интересной мне! Я должна помнить её! Сейчас я о каждом месяце этого года могу рассказывать часами :) Делюсь этой историей с вами в рамках душевного флешмоба. Идея чудесная — есть в вашей жизни люди, которым вы благодарны за что-то? Родители, учительница, случайные прохожие? Давайте соберём такие истории под хэштегами #времядляспасибо

