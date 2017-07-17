Компания снова меняет digital-агентство



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PepsiCo начала поиск партнеров в США для продвижения своего флагманского бренда газированных напитков. Интересно, что в тендере участвуют только агентства Omnicom Group, сообщает AdAge.

PepsiCo решила пересмотреть свою рекламную стратегию и доверить креативную функцию новому ведущему агентству. Ранее Cheil Worldwide, входящая в Barbarian Group, отвечала за digital-продвижение бренда. А с октября прошлого года ведущим разработчиком рекламы стало агентство Firstborn, входящее в группу Dentsu Aegis Network's. Теперь компания рассматривает новые возможности развития рекламной политики с агентствами Omnicom.

Pepsi имеет давнюю историю сотрудничества с Omnicom Group. Входящее в её группу агентство BBDO работало над известной кампанией «Поколение Pepsi», выпустило рекламу с участием футболиста Маршона Линча, а Российское BBDO разработало кампанию «Pepsi Moments» для 10 стран.

«Агенство Оmnicom - наш давний партнер, потому что мы ценим разнообразную направленность его агентств и талант, совмещённые под одной крышей», - сообщил представитель PepsiCo . «Мы постоянно стараемся выбрать лучший путь для продвижения нашего бренда в США и снова возвращаемся к Оmnicom для воплощения нестандартных творческих идей».

За прошлый год производитель напитков потратил на рекламу в США 192 млн долларов. В том же году объемы компании упали на 2,8%, заняв 8,4% рынка безалкогольных газированных напитков. Во втором квартале этого года рост объема в североамериканском секторе напитков оставался стабильным. Во второй половине 2017 года компания планирует усилить рекламный маркетинг.

Напомним, что совсем недавно McDonald's отказался от услуг более 50 маркетинговых агентств и так же доверил все свои рекламные кампании Omnicom Group. А в конце прошлого года компании объявили о запуске нового полносервисного агентства We Are Unlimited, созданного специально для продвижения продукции сети на потребительском рынке.