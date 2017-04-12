Инцидент на борту американской авиакомпании возмутил весь мир



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Авиакомпания United Airlines подешевела примерно на 1 млрд долларов после инцидента с избиением пассажира, сообщает Reuters. Стоимость акций на бирже упала на фоне волны возмущения в СМИ и социальных сетях. Пользователи призывают бойкотировать перевозчика, а конкуренты активно троллят виновника скандала.

Конфликт между пассажиром и службой безопасности произошел 9 апреля. Рейс United Airlines из Чикаго в Луисвилл оказался переполнен, и при посадке в самолет пассажирам объявили о необходимости освободить места для четырех сотрудников авиакомпании. Несмотря на обещанную компенсацию в 800 долларов никто не согласился покинуть борт.

Случайным методом были выбраны четыре пассажира, которых попросили выйти из самолета. Один из них отказался подчиняться требованиям, объяснив, что он врач и летит к пациентам. Переговоры закончились безрезультатно, после чего охранники схватили мужчину и выволокли его из салона самолета, попутно разбив нос. В итоге вылет задержался на два часа, а пассажир попал в больницу.

Вскоре видеозаписи произошедшего появились в интернете. Пострадавшим оказался 69-летний врач, выходец из Китая.

Только через два дня глава United Airlines Оскар Муньос извинился перед пострадавшим и остальными пассажирами. Он пообещал провести внутреннее расследование и не допустить повторения инцидента. Тем не менее пользователи начали собирать подписи за отставку топ-менеджера.

В социальных медиа активно предлагают новые варианты слоганов для United Airlines. Флешмоб сопровождается хэштегами #NewUnitedAirlinesMottos и #BoycottUnitedAirlines. Пользователи иронизируют, что для авиакомпании экипаж важнее лиц пассажиров, а также высмеивают новую функцию Drag And Drop в мобильном приложении. Негативную реакцию инцидент вызвал и в Китае. В местной соцсети Weibo (аналог Twitter) тема привлекла внимание более 480 млн человек.

Авиакомпания Emirates выпустила ролик «по горячим следам», а пародия на United Airlines появилась в шоу Джимми Киммела.

Ролик Emirates

Пародия на United Airlines в шоу Джимми Киммела

Собственное расследование уже начал департамент транспорта США. Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи призвал выработать новые правила поведения в случае овербукинга на авиарейсах.

Авиакомпания United Airlines базируется в Чикаго и является третьей по величине в США. Ежедневно совершает около 4500 рейсов из 339 аэропортов по всему миру. Китай — один из основных рынков для авиакомпании (20% трафика), местным партнером перевозчика является Air China.

Ольга Пескова, вице-президент КРОС

Изначально отказавшись признавать вину, и сделав это только под давлением общественного мнения, руководство компании пошло на обострение кризиса. Мне кажется, вынужденное признание - самое худшее их возможных реакций. Это лишь дает новый информационный повод для общественного возбуждения.



В правилах есть пункт о том, что авиакомпания имеет право отказать клиенту в посадке, ведь салон самолета - не плацкартный вагон, в который можно подсаживать пассажиров. Однако это не повод применять насилие в отношении клиента компании. Это, как говорится, перебор.



Как минимум, для формирования правильной реакции аудитории, необходимо наказать виновных, предъявить общественности «голову в мешке» и пообещать, что все сервисы перенастроены и отлажены для исключения повторения подобной ситуации - «в интересах пассажиров, их комфорта и безопасности». Как это отразится на дальнейшем бизнесе United Airlines? Бойкот и хайп в социальных сетях прекратится, котировки постепенно вернутся на докризисный уровень. Как, собственно, это и происходит в большинстве случаев, даже после авиакатастроф. А пиар-сообщество получит новый кейс в копилку теории антикризисных коммуникаций.

Ольга Вяткина, PR-директор Nectarin

Потеря $600 млн рыночной стоимости компании United Airlines - это только начало. Видео с «лишним» пассажиром еще долго будет обсуждаться в социальных сетях, а количество негативных постов с хэштегам #NewUnitedAirlinesMotto и #BoycottUnitedAirlines продолжит расти.



Все чаще United Airlines упоминается в негативном контексте. Все мы помним историю со сломанной гитарой, которая обсуждается до сих пор. Клип United breakes guitars набрал 17 млн. просмотров. В данном же случае, если авиакомпания решает использовать овербукинг, так как обычно около 5% пассажиров отказываются от полета в последний момент, главная задача – договориться о компенсации таким образом, чтобы негатива не было.

И не доводить до подобных инцидентов в присутствии сотен человек, снимающих все происходящее на видео.



При прохождении обучения или проверки квалификации, сотрудникам компаний, которые работают в сфере услуг, должны доносить о публичном поведении и рассказывать про имиджевые риски компании. В век социальных сетей это особенно актуально и подобная "излишняя" оборона никогда не будет лишней.



СEO компании пообещал провести проверку и исправить ситуацию. Это должны быть не пустые слова. Чтобы не было лишних слухов, в самое ближайшее время он должен обратиться к СМИ с результатами этой проверки.

Руководству компании следует принять ситуацию и сделать все возможное, чтобы такое больше не происходило. К United Airlines сейчас приковано особое внимание.

Наталья Королева, директор по корпоративным коммуникациям,PBN Hill+Knowlton Strategies

В современной реальности социальных сетей и цифровых медиа коммуникации становятся очень персональными. Клиенты ожидают от компаний открытого, честного и адресного диалога, и основная ошибка United Airlines в решении данной кризисной ситуации – это сухое, обезличенное и формальное заявление CEO. Если вы хотите эффективно действовать после подобного инцидента – не говорите о вынужденном перераспределении пассажиров, а извинитесь перед пострадавшим, продемонстрируйте, что вы цените своих клиентов и проявите готовность открыто обсуждать проблемы. Есть несколько правил, которые помогут минимизировать репутационные риски:



• реакция компании на негативные события должна быть незамедлительной

• вы должны стать источником информации, а не объектом обсуждения

• нужно быть готовым объявить плохую новость первым

• вы должны предложить решение, а не концентрироваться на самой проблеме



Будьте готовы ответить на 3 основных вопроса во время кризиса: Что случилось?

Кто виноват? И что компания собирается делать?

Владимир Ступников, президент iMARS