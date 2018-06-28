Первая попытка онлайн-торговли на площадке не увенчалась успехом

OZON.ru в тестовом режиме запустил маркетплейс — торговую площадку с товарами сторонних продавцов, где для них предусмотрена удобная и круглосуточная система поддержки в чате, по электронной почте или телефону, а также доставка товаров по всей России.

Сервис предусматривает простой процесс регистрации пользователей и добавления товаров на сайт. В рамках использования сервиса продавцы сами определяют ассортимент и ценовую политику. OZON.ru планирует предлагать продавцам полный цикл услуг фулфилмента и доставки товаров по всей России, он объединит 5 000 пунктов выдачи заказов и 850 почтоматов OZON Box. Таким образом, 40% населения России предоставляется возможность доставки товара на следующий день.

Пока сервис работает в режиме бета-тестирования, а в июле состоится запуск для нескольких селлеров. После успешного периода работы для ограниченного количества партнеров, будет произведен полноценный запуск.

Это не первая попытка Ozon построить на своей площадке маркетплейс — предыдущие не увенчались успехом. Ozon пытался реализовать маркетплейс на основе купленной ранее интернет-площадки по продаже обуви Sapato, но в итоге решил продать проект конкуренту KupiVIP.

Маркетплейсы — одно из самых перспективных направлений в онлайн-торговле. Весной 2018 года «Яндекс.Маркет» совместно со Сбербанком создали совместное предприятие — площадку «Беру». ВТБ и Alibaba также обсуждают создание совместного маркетплейса.