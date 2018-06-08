IT-компания приобрела миноритарную долю в сервисе Александры Дорф и получила права на использование названия

Интернет-магазин «Беру», запущенный «Сбербанком» и «Яндекс.Маркетом», продолжит использовать это название. Конфликт компаний с Александрой Дорф об использовании бренда разрешён, сообщает RNS со ссылкой на первого зампреда правления банка Льва Хасиса.

«Мы полностью договорились обо всем. Там была ситуация, когда был конфликт. Этот конфликт полностью разрешен», — сказал он.

Александра Дорф также пояснила, что стороны нашли компромисс: «Яндекс.Маркет» приобрёл миноритарную долю в сервисе Beru и получил исключительные права на товарный знак «Беру!».

"Для моего проекта партнёрство с «Яндексом» открывает беспрецедентные перспективы и я разобьюсь в лепешку, чтобы сделать свой сервис ещё лучше, ещё удобнее и выгоднее для своих клиентов, многие из которых с нами с самого момента основания сервиса — уже больше 2-х лет. Также у меня будет наконец возможность отблагодарить свою команду, которая героически и зачастую безвозмездно в круглосуточном режиме работала над проектом", — рассказала она.

Напомним, «Сбербанк» и «Яндекс.Маркет» запустили интернет-магазин «Беру» 21 мая. Однако стало известно, что под таким же названием работает сервис Beru Александры Дорф. Сервис помогает частным лицам отдать ненужные вещи другим, получить за это баллы и потратить их на приобретение вещей у других пользователей.

Дорф направила «Яндекс.Маркету» претензию с предложением мирно урегулировать ситуацию. Она просила признать её права на товарный знак, аннулировать домен beru.ru, прекратить рекламировать бренд и выплатить ей 5 млн рублей.

Пока сделка находится в процессе оформления, сроки её закрытия в «Яндекс.Маркете» не уточнили. Компания обещает не вмешиваться в операционное управление Beru, руководить сервисом продолжит Дорф.