Возвращается популярность домашнего просмотра кино на большом экране

Мобильная аудитория онлайн-кинотеатров снижается: число уникальных пользователей таких сервисов в январе-феврале снизилось на 22% к аналогичному показателю прошлого года, при этом объем трафика не изменился, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Всего в начале 2018 года онлайн-кинотеатры посетили 28% уникальных пользователей мобильного интернета среди абонентов этого оператора. Среди стриминговых сервисов мобильная аудитория снижается только у онлайн-кинотеатров. У видеохостингов YouTube и Rutube количество уникальных пользователей осталось на уровне прошлого года, при этом они нарастили трафик на 20%. Растет и посещаемость музыкальных сервисов, их аудитория увеличилась на 8%, а трафик — на 19%.

Аналитики объясняют снижение числа уникальных посетителей онлайн-кинотеатров растущей популярностью видеохостингов, расширением возрастной аудитории последних и появлением в них нового контента. К тому же с мобильных устройств пользователи привыкли смотреть короткий контент, который можно потреблять на ходу, а в случае с длинным контентом онлайн-кинотеатров удобнее использовать большие экраны. Поэтому сокращение мобильного смотрения — это движение в сторону больших экранов. Рост трафика связывают с развитием VoD-сервисов, ростом интереса к нелинейному смотрению фильмов и сериалов, а также легализацией контента и закрытием пиратских сервисов.

В МТС согласны с тем, что вновь возвращается популярность домашнего просмотра, когда пользователи могут с помощью приложения на телевизоре смотреть не только телеканалы, но и кино, сериалы, мультфильмы, выбирая удобное время и формат просмотра. Так количество пользователей приложения «МТС ТВ» через Smart TV, Apple TV, Android TV и Google Chromecast выросло за последний год на 60%.

Однако сами онлайн-кинотеатры не подтверждают спад мобильного смотрения. У компании Okko доля просмотров с мобильных устройств за первые три месяца 2018 года составила 1,13%, в аналогичный период прошлого года — 2,52%. Однако общее количество просмотров выросло на 20%. У Tvzavr доля пользователей мобильных устройств сохраняется на уровне 12% при одновременном росте общей аудитории.

По данным селлеров онлайн-рекламы, в 2017 году объем видеорекламы составил 8,3 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. При этом в сентябре 2017 года мобильное видеосмотрение впервые сравнялось с аудиторией стационарных компьютеров и достигло 26 млн человек, подсчитали ранее в Mediascope.