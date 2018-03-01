Большую часть просмотров дали онлайн-кинотеатры, сайты каналов, YouTube и другие специализированные видеоресурсы



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Специализированные видеоресурсы (площадки, для которых трансляции видео являются основной специализацией, – онлайн-кинотеатры, сайты телеканалов, YouTube и т.д.) обеспечили 62% всех просмотров видеорекламы, соцсети – 16%, порталы и новостные ресурсы – по 6% соответственно, сайты других тематик – еще 10%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рекламы и аудитории видеоплееров компании Mediascope.

Согласно результатам исследования, не все зрители видеоконтента в интернете одинаково востребованы у рекламодателей. Мужчины составляют 61% от зрителей, но только 47% видеорекламы приходится на них.

Женщины, наоборот, в дефиците: 39% просмотров видеоконтента против 53% просмотров видеорекламы. Напомним, рекламодатели, в основном, покупают в видеосегменте женскую аудиторию 25-44, поясняли ранее в селлере интернет-рекламы IMHO (входит в НСК).

Среди возрастных групп пользователи 35-44 лет остаются недооцененными у рекламодателей, отметили в Mediascope. Треть просмотров контента приходится именно на них, хотя в структуре рекламных просмотров они составляют лишь 19%. Для аудитории 45-64 лет характерна относительно низкая частота просмотров рекламы, однако спрос и предложение в этой целевой группе практически сбалансированы.

При относительно стабильной аудитории видеоконтента на компьютерах и ноутбуках, количество просмотров видеорекламы в январе 2018 на десктопе выросло в 1,6 раза относительно аналогичного периода. Количество рекламодателей при этом практически не изменилось, то есть рост произошел именно за счет роста объемов размещения в среднем на одного рекламодателя. Объемы размещения увеличили 72% рекламодателей.

Топ-20 рекламодателей 2017 года по видеорекламе обеспечили больше трети просмотров, десять из них – крупнейшие рекламодатели на ТВ: PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser и др. В Топ-20 вошли четыре интернет-ресурса – Mail.Ru Group, Google, Azino777.COM и Яндекс.

Лидирующая категория по количеству просмотров в интернете, как и на телевидении – FMCG. Четверть просмотров видеорекламы в 2017 году пришлась на категории финансы и телеком, тогда как на ТВ эти категории составляют лишь 14% от общего объема размещений. Реклама техники и электроники в структуре просмотров видеорекламы заметнее, чем на ТВ (8% против 3% на ТВ), как и реклама онлайн-игр (4% против 0,2%).

Проект Mediascope по мониторингу видеорекламы охватывает все сайты с видеоконтентом, фиксирует все размещения рекламы по спецификации VAST и JSON (ivi, mail). Просмотры оцениваются путем распространения поведения панелистов на генеральную совокупность исследования: Россия 100k+, 12-64 лет, пользователи интернета 1+ раз в месяц с компьютера, ноутбука.

Mediascope измеряет только ту рекламу, которая размещается в мобильных приложениях, а данные по рекламным кампаниям в мобильных браузерах пока недоступны. Выгрузка полных данных по онлайн-видео будет способствовать более справедливому распределению рекламных денег между каналами дистрибуции, прогнозировала генеральный директор селлера интернет-рекламы Gazprom-Media Digital Наталья Дмитриева.

Российский рынок видеорекламы в 2017 году вырос на 24%, до 8,2 млрд рублей. В 2018 году он приблизится к 10 млрд. рублей, по оценке GPMD.