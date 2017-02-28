Минкультуры ужесточило требования к прокатчикам



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Требование получать прокатное удостоверение теперь распространяется и на онлайн-кинотеатр ы. По решению Минкультуры онлайн-просмотр (VOD streaming) относится к «показу фильма другими техническими способами». При этом ведомство сделало исключение для телевидения и для онлайн-магазинов (iTunes и Google Play), пишут «Ведомости».

Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм изменились в начале года, когда вступило в силу постановление правительства. Позже Минкультуры разъяснило, что означает понятие «другие технические способы показа фильма». Под такими способами ведомство понимает «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

До этого года прокатные удостоверения регулировали показ кинофильмов только в российских кинотеатрах. В декабре пресс-служба Минкультуры однозначно заявляла, что онлайн-кинотеатр ов изменения не коснутся, отмечает директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Его организация протестовала против включения онлайн-видеосерв исов в новые правила и обращалась к министру Владимиру Мединскому.

В «Интернет-видео» скептически относятся к нововведению. Эксперты предупреждали, что сотрудники Минкультуры просто физически не смогут обработать такой объем данных. Демонстрация любого видеоконтента в Рунете может быть полностью парализована, если онлайн-кинотеатр ы не успеют получить прокатные удостоверения от правообладателей , говорилось в письме. Ассоциация также указывала на неоправданно высокие расходы онлайн-кинотеатр ов на уплату пошлин.

Ранее стало известно, что в Минкультуры обсуждается увеличение стоимости прокатных удостоверений до 5 млн рублей. Такая мера позволит зачистить российский прокат от голливудских картин сомнительного качества и поддержать отечественное кино, надеются чиновники.

На рассмотрении Госдумы также находится законопроект о регулировании онлайн-кинотеатр ов. Среди прочего он ограничивает иностранное владение. Автором проекта является Медиа-коммуникац ионный союз (МКС), куда входят крупнейшие российские медиахолдинги и телекоммуникацио нные компании.