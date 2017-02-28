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Требование получать прокатное удостоверение теперь распространяется и на онлайн-кинотеатр
Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм изменились в начале года, когда вступило в силу постановление правительства. Позже Минкультуры разъяснило, что означает понятие «другие технические способы показа фильма». Под такими способами ведомство понимает «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».
До этого года прокатные удостоверения регулировали показ кинофильмов только в российских кинотеатрах. В декабре пресс-служба Минкультуры однозначно заявляла, что онлайн-кинотеатр
В «Интернет-видео» скептически относятся к нововведению. Эксперты предупреждали, что сотрудники Минкультуры просто физически не смогут обработать такой объем данных. Демонстрация любого видеоконтента в Рунете может быть полностью парализована, если онлайн-кинотеатр
Ранее стало известно, что в Минкультуры обсуждается увеличение стоимости прокатных удостоверений до 5 млн рублей. Такая мера позволит зачистить российский прокат от голливудских картин сомнительного качества и поддержать отечественное кино, надеются чиновники.
На рассмотрении Госдумы также находится законопроект о регулировании онлайн-кинотеатр