На новой должности она займётся укреплением позиций брендов питания для домашних животных

Ольга Кострова назначена директором по маркетингу подразделения Mars Petcare в России (категория питания для домашних животных). Ранее она занимала должность директора портфеля кормов для собак в компании, сообщили в пресс-службе Mars, Incorporated.

В своей новой роли Ольга будет отвечать за долгосрочное развитие портфеля брендов Mars в категории кормов для домашних животных, а также за разработку и внедрение стратегии их успешного развития на российском рынке.

«Мы работаем в одной из самых эмоциональных категорий на рынке. Здесь как нигде важна четкая коммуникация и донесение до потребителей ценностей брендов. Уверен, что у Ольги и её команды впереди много успешных проектов, которые укрепят позиции наших брендов и усилят эмоциональную связь с потребителем», — прокомментировал назначение Валерий Щапов, региональный президент Mars Petcare в России.

Ольга Кострова работает в сфере FMCG маркетинга более 15 лет. До прихода в Mars она работала в маркетинговых подразделениях таких компаний как Kraft Foods и Bacardi-Martini. Придя в 2007 году в Mars в бизнес-сегмент Wrigley, она прошла путь от менеджера по новому бизнесу до директора одного из самых перспективных направлений Mars Petcare в России. Она добилась значительного успеха, увеличив портфель кормов для собак в денежном выражении в два раза с 2013 года.

Под руководством Ольги Костровой реализованы такие проекты, как «Фильм о любви, снятый собаками» и образовательный курс «1-АФ класс» бренда PEDIGREE®. Эти проекты, созданные в сотрудничестве с многолетним креативным партнером Mars — агентством BBDO, удостоены многочисленных национальных и международных премий, включая Effie, Cannes Lions, Red Apple, WhiteSquare и других.