Бизнесмен показал «умные» банкоматы и SIM-карты «ТинькоффМобайла»



РИА Новости

Олег Тиньков показал в своем Instagram первые SIM-карты мобильного оператора «ТинькоффМобайл» и smart-банкомат «Тинькофф банка».

В банкоматах встроена система компьютерного зрения, в создании которой принимает участие разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs. О внедрении в банкоматы системы идентификации задумывались многие банки, т.к. этот метод в будущем позволит забыть о пластиковых картах и пин-кодах. «Он умеет всё. Настоящий робот. Конечно же такого ещё нет ни у одного из банков»,- сообщил Тиньков. Первый банкомат располагается в столичном ТЦ «Водный».

В апреле «Тинькофф банк» анонсировал свои планы по запуску собственного мобильного оператора. Сообщалось, что оператор будет иметь хороший сервис и выгодные тарифы. Сейчас Олег Тиньков показал первые SIM-карты «ТинькоффМобайл». Предполагается, что оператор начнёт свою работу уже в конце 2017-начале 2018 года.

«Мы серьёзно готовимся к сражению, и, конечно, победим наших неповоротливых мобильных конкурентов. Потому что за нами правда и клиенты, а мы обожаем и любим наших клиентов и новый мобильный оператор ТМ именно для вас», - сообщил Тиньков.