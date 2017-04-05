Предполагается, что он начнет работать в конце 2017 - начале 2018 года





Тинькофф Банк и «Т2 ТРК Холдинг», которому принадлежит Tele2, подписали соглашение о создании виртуального оператора мобильной связи. Об этом сообщает РБК.

Точное название оператора пока неизвестно. Также представители Тинькофф Банка не сообщают, когда оператор начнет работать и сколько было инвестировано в проект. Абонентом нового виртуального оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом банка. Компания станет доставлять сим-карты через собственную сеть представителей, которая покрывает всю Россию. По сообщениям источников РБК, оператор может начать работать в конце 2017 – начале 2018 года.

Информацию о запуске в своем фейсбуке подтвердил Олег Тиньков. Он написал, что мобильный оператор Тинькофф Банка попытается изменить ситуацию с монополией «большой тройки» с их «ужасным сервисом и конскими тарифами».

Также запуск оператора прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз:

«В последнее время мы видим все большую конвергенцию между финансовым и телеком-секторами. Поэтому запуск собственного виртуального оператора сотовой связи — ожидаемый и логичный для нас шаг, который вписывается в нашу стратегию по строительству полноценной финансовой экосистемы на базе платформы Tinkoff.ru».

В октябре 2016 года о создании собственного мобильного оператора заявил Сбербанк. 3 апреля банк заявил о начале бета-тестирования своей мобильной связи.