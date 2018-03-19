С 5 февраля браузер начал скрывать рекламные блоки, которые не соответствуют рекомендациям IAB Russia

С 5 февраля 2018 года Яндекс. Браузер начал автоматически скрывать рекламные блоки, которые не соответствуют рекомендациям IAB Russia. За первый месяц фильтрации Яндекс. Браузер зафиксировал снижение количества блоков раздражающей рекламы на 40%, а количество сайтов, использующих неподобающие форматы, сократилось на 22%, сообщается в пресс-релизе Яндекса.

Количество пользователей, для которых агрессивная реклама была скрыта, уменьшилось на 35%. Сейчас такие форматы рекламы скрываются ежедневно в среднем не более чем для 700 тысяч пользователей. В среднем Яндекс. Браузер фильтрует около 3,5 млн агрессивных рекламных блоков в день, однако в начале марта их количество снизилось до 2,2 млн.

Дмитрий Тимко, руководитель продуктовой команды Яндекс. Браузера: «Функции браузера Яндекса позволяют пользователям комфортно работать в сети, не опасаясь, что в какой-то момент внезапно громыхнет звук рекламного видео или на весь экран распахнется баннер, который сложно сразу закрыть. Сокращение числа сайтов, использующих агрессивные форматы рекламы, их переход на альтернативные варианты рекламных сообщений, говорит о том, наши действия имели положительный эффект, и рынок постепенно очищается. Комитет IAB Russia по улучшению рекламы продолжит работать над повышением качества рекламы в рунете».

Напомним, по оценкам аналитиков, на раздражающие форматы рекламы по списку IAB Russia приходится менее 5% рынка, но именно они вызывают наибольшее раздражение у пользователей.