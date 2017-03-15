Марисса Майер покинет свой пост после слияния интернет-компании с Verizon



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После слияния Yahoo! с Verizon интернет-компания сменит генерального директора, место Мариссы Майер займет Томас Макинерни, зарплата которого, к слову, вдвое превысит заработную плату предшественника, сообщает The Fortune. Макинерни займет пост генерального директора новой компании Altaba после завершения сделки. Кроме того, сменится и финансовый директор Кеннет Голдмен, его пост займет Алекси Уэллмен.

В декабре 2016 года Yahoo! призналась, что в 2013 году подверглась кибератаке. В ходе взлома хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. По собственным данным Yahoo! похищенная информация могла включать имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и даже зашифрованные пароли. В то же время в компании заверили, что хакерам не удалось добраться до сведений о банковских счетах и картах.

Скандал, разразившийся после признания Yahoo!, стал причиной пересмотра телекоммуникационной компанией Verizon условий сделки по приобретению операционного бизнеса интернет-корпорации. Буквально накануне стало известно, что Минюст США готовится предъявить обвинения четырем участникам вышеупомянутой хакерской атаки на Yahoo! в декабре 2013 года. По словам источников Bloomberg, среди обвиняемых - трое подозреваемых находятся в России, еще один - в Канаде,он был арестован американскими властями во вторник.