Газета сделала акцент на профессионализме своих сотрудников



Иллюстрация Facebook/wsj

Деловая газета Wall Street Journal запустила имиджевую кампанию вслед за Atlantic и New York Times. Проект «Лицо настоящих новостей» (The Face of Real News) рассказывает о том, как создавались громкие журналистские расследования и кто за ними стоял. К работе привлекли давнего партнера — агентство The&Partnership, принадлежащее WPP. Оно уже неоднократно делало рекламу для WSJ.

Героями первых роликов стали журналисты Джон Карейру и Дана Матьоли. Карейру известен тем, что вывел на чистую воду амбициозный стартап Theranos, который собирался совершить революцию на рынке медицинских анализов. Благодаря информированным источникам, среди которых были сотрудники Theranos, репортер разоблачил махинации компании. Стартап обвинили в обмане инвесторов, после чего он был вынужден закрыть большую часть лабораторий и сократить штат. Корпоративный скандал серьезно ударил по репутации основательницы Theranos Элизабет Холмс.

Матьоли специализируется на крупных слияниях и поглощениях (M&A). За год она с коллегами сообщила о 8 из 10 крупнейших сделок. Журналистка славится своим профессионализмо м и связями. Так, о сделке между Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и Precision Castparts Матьоли узнала на свадьбе своего лучшего друга.

В течение ближайших недель WSJ обещает представить пять коротких фильмов, рассказывающих о создании лучших историй и их авторах. По мнению издания, именно высокие стандарты журналистики и талантливые сотрудники формируют репутацию газеты. Кампания WSJ запущена на фоне растущего беспокойства из-за фейковых новостей и сложных отношений нового президента США Дональда Трампа с прессой.