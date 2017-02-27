Президент США раскритиковал кампанию, запущенную редакцией



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Американские медиа не оставляют надежды просветить нового президента США. Вслед за шоу Last Week Tonight рекламную кампанию специально для Дональда Трампа запустила газета New York Times. Совместно с агентством Droga5 была создана серия минималистичных роликов и принтов, настаивающих на верховенстве и важности правды. Особенно подчеркивается роль независимой журналистики в поиске и распространении проверенной информации.

Для большего охвата NYT выкупила 30-секундный спот во время трансляции Оскара. Размещение такого ролика оценивается более чем в 2 млн долларов. Без политики не обошлось и на самой церемонии. Ведущий Джимми Киммел постоянно отпускал шутки в адрес Трампа: он напомнил о неприязни президента к журналистам CNN и NYT, спросил у президента в Twitter, не проснулся ли он, а также обыграл фразу про Мерил Стрип, которую глава государства назвал «переоцененной» актрисой.

Трамп не оценил усилия NYT. В своем микроблоге он написал, что реклама плоха, а газета пытается спасти несуществующую репутацию. В реплаях пользователи отметили, что издание имеет 166-летнюю историю, получило больше Пулитцеровских премий, чем какие-либо другие новостные организации и пережило с десяток президентов.

Нападки на NYT только подтверждают правдивость ее рекламы, считает издание Adweek. Качественная журналистика особенно важна в моменты, когда СМИ подвергаются атакам со стороны властей. Получается, что руководство США само привлекает внимание к проблеме и повышает интерес к кампании NYT.

Таким образом, противостояние новой президентской команды с прессой набирает обороты. Накануне стало известно, что Трамп не придет на Ежегодный обед с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома.