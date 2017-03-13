Спортивному производителю удалось обогнать люксовые марки Louis Vuitton и Gucci



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Британская консалтинговая фирма Brand Finance составила рейтинг 50 самых влиятельных одежных брендов мира. В основе рейтинга Brand Finance помимо доходов от продаж также лежат маркетинговые инвестиции, узнаваемость, качество товаров, удовлетворенность персонала и репутация компании. Как оказалось, ключевую роль на глобальном рынке играют не бренды класса люкс, а спортивные компании и бренды сегмента масс-маркет.

В итоге, абсолютным лидером рейтинга стал производитель спортивных товаров Nike, прибыль которого за год достигла 32 млрд долларов, что на 13% больше прошлогоднего показателя. Успех бренда объясняется множеством мощных и удачных кампаний, в том числе запуск линейки одежды плюс-сайз и недавний анонс выхода спортивного хиджаба. А также громкими контрактами, например, пожизненным партнерским договором с Криштиану Роналду и контрактом с Футбольной ассоциацией Англии на 508 млн долларов.

На второй строчке рейтинга оказался шведский бренд H&M, прибыль которого достигла 19 млрд долларов. Замкнула тройку испанская марка Zara с годовым доходом в 14,4 млрд долларов, потеснив при этом на четвертое место люксовый бренд Louis Vuitton. В десятку также вошли adidas, Uniqlo, Hermès, Rolex, Gucci и Cartier.

Стоит отметить, что ранее Nike также вошла в ежегодный список самых дорогих и влиятельных брендов мира, составленный все той же консалтинговой фирмой Brand Finance. Спортивный бренд занял третье место, уступив лишь Google и лидеру рейтинга - Lego.