Эксперты опубликовали традиционное исследование самых важных компаний мира

Компания Brand Finance опубликовала ежегодный список самых дорогих и влиятельных брендов мира. В этом году в рейтинге много неожиданностей. В первую очередь, впервые за пять лет Apple потеряла лидерство, уступив его Google. А самым влиятельным брендом признана компания Lego, которая потеснила с пьедестала Disney.

Каждый год консалтинговая компания Brand Finance публикует рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира. В основе рейтинга - индекс Brand strength index (BSI) - который вычисляют в ходе исследование самых известных брендов по таким ключевым параметрам, как лояльность потребителей, маркетинговых инвестиций, настроения персонала и корпоративной репутации, конкурентоспособность, доходы, прогнозы аналитиков и др.

В ходе исследования аналитики оценивают силу бренда по шкале от 0 до 100, учитывая, помимо всего прочего, такие характеристики как эмоциональная связь, финансовые показатели и стабильность. Индекс высчитывается с помощью базы данных BrandAsset Valuator, самой крупной базы брендов в мире.



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Самые дорогие бренды 2017

Впервые за много лет Apple потеряла звание лидера рейтинга самых дорогих брендов, которая последние несколько лет удерживала титул бессменного лидера рейтинга. Компанию обогнала Google, чей бренд оценивается в $109 млрд. долларов. За последний год показатели Google выросли на 24%. При этом стоимость Apple упала на 27% и, по оценкам аналитиков, составила $107 млрд.

В докладе Brand Finance цитируется «неспособность Apple поддерживать технологическое преимущество» в условиях конкуренции с такими брендами, как Samsung и Huawei. В то же время показатели Google уверено растут.

«Доходы от рекламы выросли на 20% в 2016 году, несмотря на падение стоимости за один клик. Рекламные бюджеты все больше и больше направлены в онлайн», - пишут в докладе об успехах Google, - «способность Google привлекать рекламные бюджеты значительно зависит от ее (Google) базы пользователей».

Amazon в этом году поднялась на третье место рейтинга. За компанией следуют AT&T и Microsoft на 4 и 5 местах соответственно. Samsung, чей бренд оценивается в $34 млрд., оказался на шестой позиции рейтинга. Хороший рост показателей продемонстрировал Facebook. За год стоимость бренда возросла с $34 млрд. до $62 млрд.

Но самые впечатляющие результаты показали китайские бренды. Компания Alibaba выросла на целых 94% и оказался на 23 позиции рейтинга. Tencet, китайский интернет-провайдер, вырос на 124%, а WeChat на 103%.

Самые влиятельные бренды 2017

Перемены коснулись и рейтинга самых влиятельных брендов мира. В этом году Lego уверено занял первое место, отбросив Disney, прошлогоднего лидера, на шестое место. Google, Nike, Ferrari и Visa заняли со 2 по 4 позицию соответственно. Аналитики компании связывают успех бренда Lego с его продуманной стратегией. На популярность Lego оказал немалое влияние фильм Lego Movie, выпущенный в 2014 году.

Именно он привел бренд на первое место в рейтинге Brand Finance в 2015 году. Девятого февраля этого года выходит первый сиквел фильма: Lego Batman Movie. Он помог Lego вернуть звание лидера, которое Disney отобрал в прошлом году. Взлет студии Disney в 2016 специалисты объясняют покупкой кинокомпании Lucasfilm, и, следовательно, прав на «Звездные войны». Аналитики Brand Finance также отметили способности Lego активно использовать диджитал для продвижения своей продукции. Недавно компания, например, запустила социальную сеть для детей.