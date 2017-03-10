Компания поддержала женский спорт в мусульманских странах





Производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike выпустил хиджаб для спортсменок, исповедующих ислам. Головной убор Nike Pro Hijab сделан из инновационной дышащей ткани. В разработке компании помогали как профессиональные дизайнеры, так и сами женщины, которые ежедневно занимаются спортом и носят хиджаб. Аксессуар будет доступен в темных нейтральных цветах, он появится в продаже в начале 2018 года.

В рекламной кампании, нацеленной на страны Ближнего Востока, приняли участие египетская бегунья, тренер Nike+ Run Club Малаль Ростом и фигуристка из ОАЭ Захра Лари.

Команда дизайнеров попыталась учесть культурные различия (в различных странах хиджабы отличаются по стилю) и собрать мнения представителей местных сообществ, чтобы быть уверенными в приемлемости нового аксессуара. Nike подчеркивает, что они стремятся следовать девизу основателя компании Билла Бауэрмана: «Если у тебя есть тело — ты атлет».