Осведомленность о турнире остается рекордно высокой

Осведомленность о предстоящем Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России остается рекордно высокой: 96% населения в возрасте 11−69 лет в России знают о проведении турнира, следует из данных исследования Nielsen.

Интерес к ЧМ-2018 проявляют 72% опрошенных, в среднем по городам поведения матчей — 77%, с наивысшим показателем в Волгограде (84%), Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге (по 80%). В мире осведомленность и интерес к событию так же высоки — 90% и 72% соответственно.

«Чем ближе Чемпионат, тем более заметно оживление болельщиков. Охват аудитории турнира впечатляет: событием интересуются 87% опрошенных в Мексике, 85% в Бразилии и 84% в Китае. Даже в странах, сборные которых не прошли в финальный этап ЧМ-2018, внимание к нему сохраняется: 66% опрошенных в Италии и 52% в США заявили о повышенном интересе к матчам чемпионата. США при этом остаются второй страной по количеству запросов на билеты», ? говорит Мария Талакина, международный бизнес-консультант Nielsen Sports.

Две трети россиян уверены в том, что проведение мирового первенства по футболу окажет долгосрочный позитивный эффект на страну в целом, столько же полагают, что репутация России за рубежом по его результатам улучшится.

84% респондентов в России и столько же в мире планируют смотреть матчи Чемпионата мира по футболу. Более 70% россиян собираются следить за играми дома, 24% отправятся в бары, пабы и другие общественные точки, 21% респондентов будут смотреть матчи в гостях, а 9% — на рабочем месте.

Почти половина россиян планируют покупать официальную брендированную продукцию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Самыми желаемыми товарами остаются одежда, сувениры и официальный талисман турнира.