Большинство опрошенных уверены, что Россия станет хорошей хозяйкой Чемпионата

Уровень осведомленности о Чемпионате мира по футболу остается предельно высоким: 95% российских респондентов знают о проведении этого турнира, из них 74% интересуются этим событием. В среднем в мире о первенстве слышали 88%, увлеченность турниром выразили 74% из них. Таким образом, с точки зрения осведомленности в мире, ЧМ-2018 является самым популярным спортивным событием, сообщается в исследовании Nielsen.

77% опрошенных в России согласны с тем, что страна будет хорошей хозяйкой для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, так же думают 54% в мире. С высказыванием «Россия – страна, где любят футбол» – согласились 82% в России и 48% в мире. 68% российских респондентов выразили уверенность в том, что проведение турнира окажет долгосрочный положительный эффект на страну, 72% полагают, что репутация России за рубежом по итогам турнира будет улучшена.

Планируют смотреть эти матчи 86% респондентов в мире и 83% россиян. Большинство из них будет смотреть по телевизору у себя дома , 37% россиян и 29% глобальных респондентов планируют смотреть матчи в общественных местах, а 23% хотели бы посетить матчи вживую на стадионе.

Интересно отметить, что представленный в октябре 2016 года, волк Забивака уже знаком 72% россиян. В ходе опроса респондентов о главном символе ЧМ 2018 51% россиян полностью согласились с тем, что Забивака имеет русский характер, 60% сказали, что Забивака общительный, 56% – что он олицетворяет страсть к футболу, 54% – что он очаровательный, и 55% – что он «крутой».

«По опыту прошедших Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи и Кубка Конфедераций FIFA 2017 россияне знают, что спортивные мегасобытия – праздник не только для болельщиков, но и для всей страны. И хотя пик вовлечения происходит на стадионе, у аудитории есть масса других способов «прочувствовать» событие – через опыт совершения покупок сувенирной продукции, путешествия в города проведения матчей, посещение фан-зон, а также участия в околофутбольных развлекательных мероприятиях. С развитием технологий у компаний-партнеров появился огромный спектр инструментов, который они могут использовать для выстраивания связей со своей аудиторией через такое спортивное мегасобытие», – сообщает Мария Талакина, международный спортивный бизнес-консультант Nielsen.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в ноябре 2017 года в 24 странах мира, в том числе в России, США, Германии и Китае. Общая выборка, сформированная по половозрастным квотам, составила более 29 000 человек, из них более 2,5 тыс человек из России.