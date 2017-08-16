В действиях Поклонской есть прямое нарушение закона о статусе депутата, уверен адвокат режиссера фильма



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Адвокат режиссера Алексея Учителя направил депутату Наталье Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что она может лишиться мандата и будет привлечена к уголовной ответственности из-за ситуации вокруг фильма «Матильда», сообщают «Ведомости».

В действиях Поклонской есть прямое нарушение закона о статусе депутата, считает он. «Запрещается вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Значит, после того как прокуратура дала правовую оценку, а в случае с «Матильдой» она ее дала, депутат не имеет права настаивать на другой правовой оценке. Это ему прямо запрещено», – объясняет Добрынин.

Адвокат Константин Добрынин считает, что Поклонская вводит государственные органы в заблуждение, апеллируя якобы мнениями экспертов. Он возмущен недавними заявлениями депутата, в которых она обвинила в экстремизме Министерство культуры. Юрист называет её поведение антиобщественным, и считает, что за это может наступить как дисциплинарная и административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма «Матильда» после обращения Натальи Поклонской. Однако прокурор Крыма Олег Камшилов объявил недействительным запрет городским кинотеатрам показывать трейлер фильма.

Позже Поклонская усмотрела нарушения при принятии решения о выдаче прокатного документа для «Матильды» и продолжила выступать за запрет фильма в России.