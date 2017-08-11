Регионам разрешили самим решать, показывать ли фильм



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Скандальный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя получил прокатное удостоверение с категорией «16+», однако споры из-за картины не утихают, сообщает «ТАСС».

«Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория «16+»», - сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов. По его словам, процедура выдачи удостоверения стандартна, а сам фильм соответствует российскому законодательству.

Прокатное удостоверение охватывает территорию всей страны, однако за субъектами остается право ограничить показ на своей территории. Тельнов сообщил, что в ведомстве получили обращения от глав Чечни и Дагестана с просьбой исключить эти субъекты из прокатного удостоверения.

В Ингушетии фильм показывать не будут. Директор единственного в регионе кинотеатра пояснил, что «фильм неактуален для региона». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что запрета на «Матильду» не будет, потому что «в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма». По его мнению, Минкультуры было вынуждено выдать удостоверение на прокат, потому что картина финансировалась из госбюджета.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступающая за запрет показа фильма в России, усмотрела нарушения при принятии решения о выдаче прокатного документа: «Они сделали это настолько быстро, в спешке, что забыли обсудить в нарушение регламента данный вопрос с общественным советом при Министерстве культуры, который специально создан президентом РФ для решения подобных вопросов. Они проигнорировали и приняли решение самостоятельно».

Генеральный продюсер кинокомпаний «СинемаМоре» и «Аватар Фильм» Анатолий Сивушов уверен, что скандалы вокруг фильма поспособствуют успеху в прокате. «Если бы Поклонская не подняла весь этот шум, прошел бы фильм и прошел бы, но это уже азбука, все знают, что такой антипиар с привлечением внимания к тому, что могло бы пройти незамеченным, работает гораздо лучше обычного пиара», - отметил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма «Матильда» после обращения Поклонской.