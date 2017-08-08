В рекламе картины усмотрели оскорбления религиозных чувств верующих



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После предостережения прокуратуры Симферополя кинотеатры крымской столицы снимают с показа трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «ТАСС».

По словам представителей кинобизнеса, трейлер фильма несколько дней демонстрировался на киносеансах, но после письменного предостережения ведомства его сняли с экранов.

«Мы его, конечно, исполним, директор в курсе, я ему все доложила, что я предупреждена. На данный момент такого трейлера у нас нет», — рассказала представитель «Кинотеатра имени Шевченко». Удалили из проката трейлер и в кинотеатре, расположенном в крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Крыма «Меганом».

Поводом стало обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской. В официальной бумаге, подписанной зампрокурора Александром Шкитовым, сказано, что в рекламе картины «грубо оскорбляются религиозные чувства верующих и публично оскверняются святыни православной веры».

Адвокат Учителя Константин Добрынин уже обратился к генпрокурору РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Санкт-Петербурга уже провела проверку, по итогам которой никаких правонарушений в трейлере к фильму не установлено.

«Матильда» — находящийся в производстве российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. Премьера фильма запланирована на 25 октября 2017 года. Планируемый выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.