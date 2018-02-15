МТС выбрал партнера по закупкам телерекламы





Телекоммуникационная компания МТС подвела итоги тендера на ТВ-медиасервис. Победителем стало агентство Carat, входящее в Dentsu Aegis Network. Теперь Carat займётся планированием и медиазакупками на федеральном, региональном и спутниковом ТВ, сообщили в пресс-службе агентства.

«Задачи лидера требуют все более совершенных инструментов и подходов к решению задач, воспринимаемых индустрией как данность. МТС во всем смотрит вперед, за рамки того, что привычно и удобно. И для Carat партнерство с лидером телеком-индустрии – это не просто возможность применять наши проверенные технологии, но и сделать следующий шаг в развитии и реализации новых идей, которые дадут импульс всему рынку», – сообщила генеральный директор Carat Дарья Куркина.

Основные холдинги, которые занимаются для МТС медиазакупками, – Detsu Aegis Network и АДВ, а также более десятка медийных агентств, ранее говорил Sostav представитель МТС. Креативное обслуживание бренда за по-прежнему осуществляет BBDO Moscow.

Carat работает на российском рынке с 1996 года. Агентство специализируется на разработке и проведении интегрированных коммуникационных кампаний, создании кросс-медийных рекламных решений, в основе которых лежат digital-технологии. Крупные клиенты агентства: adidas, BMW, Danone, Disney, JDE, Kellogg’s, MasterCard, Отисифарм, Oriflame, Philips,Yandex и др.

Согласно рейтингу медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav, по итогам 2016 года Carat находился на шестом месте по объему закупок рекламы в России. Биллинг агентства составлял 11,7 млрд рублей.