Обзор контрактов на креативное и медийное обслуживание крупных брендов на этот год

Ноябрь, декабрь и январь традиционно считаются «высоким» тендерным сезоном на рекламном рынке. Хотя и в остальное время года проводятся рекламные тендеры, именно в этот период заключается основная волна контрактов на медийное и креативное обслуживание брендов. Агентства неохотно раскрывают свои клиентские листы, но Sostav.ru узнал о ряде крупных рекламных контрактов на 2018 год (заключенных как в разгар тендерного сезона, так и во второй половине прошлого года).

Фарма

Фармацевтический гигант Sanofi доверил медиаобслуживание всех своих брендов в России агентству Mindshare, которое ранее выиграло глобальный тендер компании.

Медиабюджет фармацевтической компании ТЕВА в этом году у агентства UM (входит в АДВ) как на глобальном, так и на локальном уровне. Креативный эккаунт ТЕВА в России достался агентству Arnold Moscow (АДВ). Оно будет придумывать креативные решения для лекарственных брендов «Гастал», «Ново-Пассит», «Амбробене», «Долобене», «Хилак Форте», «Стопангин», «ДуоРесп Спиромакс», «Синкейро», а также сайта teva.ru.

Фармхолдинг Sandoz нанял агентство Havas Life (Havas Creative Group, АДВ) для креативного обслуживания своих брендов АЦЦ, «Бронхо-Мунал», «Банеоцин», «Линекс», «Костарокс», «Сирдалуд» и «Амоксиклав».

Российская фармацевтическая группа компаний «Ниармедик» отдала медиабюджет одного из самых продаваемых на нашем рынке противовирусных средств «Кагоцел» рекламной группе Media Direction Group кроме диджитал-обслуживания, которое осуществляет MEC (с 2018 года носит название Wavemaker после слияния с Maxus).

Продукты питания

В этом году агентство MEC (с 2018 года Wavemaker) продолжает планировать и закупать рекламу для брендов «Черкизово», «Куриное царство», «Пава-Пава» и «Петелинка» (группа «Черкизово»). Агентство удержало клиента в последнем тендере.

Агентство Mindshare начало работать с брендом Nestle PURINA в России. Контракт включает стратегию, диджитал креатив, создание контента, продакшн, продвижение в соцмедиа, закупку платного трафика и SEO.

Arena выиграло тендер компании «Мясницкий ряд» на медиаобслуживание в 2018 году. Рекламный контракт подразумевает медиапланирование, закупку инвентаря, сервисное обслуживание и ведение рекламных кампаний на ТВ, радио, в интернете, социальных сетях, прессе и наружной рекламе.

АДВ Диджитал в 2018 году займется диджитал-продвижением детского питания «Фрутоняня» и минеральной воды «Боржоми».

Пивные бренды

Полное медиаобслуживание брендов пивоваренной компании Efes в России – Velkopopovicky Kozel, Efes, «Золотая бочка», «Старый мельник» и других – взяло на себя агентство Maxus (с 2018 года Wavemaker). Агентство сохранило контракт по результатам тендера в прошлом году.

Пивоваренная компания AB InBev (в России «САН ИнБев»), которая недавно объединила свой российский и украинский бизнес с Efes, в 2018 году осталась при прежнем рекламном партнере. Осенью прошлого года агентство Vizeum (Dentsu Aegis Network) выиграло глобальный коммуникационный тендер AB InBev. Продвижением брендов «САН ИнБев» на российском рынке («Клинское», «Сибирская Корона» и другие) также будет заниматься Dentsu Aegis Network.

Пивоваренная компания «Балтика» тоже продлила сотрудничество с прежним рекламным партнером на этот год. OMD OM Group по-прежнему ведет планирование и медиазакупки «Балтики».

Ритейл

Агентство MAXIMA (АДВ) получило бюджет на закупку наружной рекламы для сети спортивных магазинов «Спортмастер» в 2018 году. Клиентский лист MAXIMA скорректирован после выхода публикации по просьбе агентства.

Еще один ритейлер, владелец сети гипермаркетов Oкей, заключил контракт на медиаобслуживание с Media Direction Group. Рекламная группа также осуществляет ТВ-баинг для розничной сети «Дикси» в этом году.

Торговая сеть по продажам электроники М-Видео поручило разработку медиастратегии агентству UM (АДВ), планирование и закупку телерекламы – холдингу Dentsu Aegis Network, креатив – агентству Instinct (BBDO Group), которое также запускало мобильный ритейлер «М-Мобайл», новый сервис М-Видео.

В числе клиентов Dentsu Aegis Network появился известный бренд спортивной одежды Zasport. После того, как компания молодого дизайнера Анастасии Задориной стала официальным экипировщиком Олимпийской команды России, Zasport начал открывать свои фирменные магазины. В этом году Dentsu Aegis Network взял на себя планирование и закупку рекламы для Zasport во всех медиа.

Dentsu Aegis Network также удержал медиабюджет розничной сети «Связной» и будет заниматься для нее закупками рекламы.

Havas Media (АДВ) выиграло тендер ритейлера бытовой электроники «Эльдорадо» на разработку медиастратегии в 2018 году.

Авто

Клиентский лист агентства MORE (BBDO Group) пополнился автогигантом BMW Group. С прошлого года MORE разрабатывает креатив для брендов BMW, MINI и Motorrad. Партнерство по медиазакупкам BMW продлил с Dentsu Aegis Network.

Новым бизнесом для агентства MediaCom стало осуществление полного медиасервиса для автомобильной группы PSA (Peugeot, Citroen, DS) на глобальном уровне и в России.

Рекламное партнерство с Volkswagen на три года недавно получило агентство MullenLowe (АДВ), которое взяло на себя креативное обслуживание автомобильного бренда.

Финансы

Банк ВТБ выбрал рекламных партнеров на 2018 год: агентство «СМАРТ Комьюникейшнз» будет размещать телевизионную рекламу, «Медиа Сеть» – радиорекламу, «Медиаплан» – интернет-рекламу.

Согласно двухлетнему рекламному контракту, медиаобслуживанием компании Ингосстрах в 2018 году продолжит заниматься агентство MAXIMA (АДВ). Еще одна крупная страховая компания Росгосстрах поручила ТВ-баинг Dentsu Aegis Network. У рекламной группы также эккаунт Home Credit Bank на планирование и размещение телерекламы.

Агентство UM (АДВ) выиграло тендер на закупку телевизионной рекламы Совкомбанка в 2018 году.

Телеком

Телекоммуникационная компания «ВымпелКом» (бренд « Билайн») в конце 2017 года продлила текущие контракты: с агентством Starcom – на планирование и закупку рекламы во всех медиа в 2018-2019 гг., с Contrapunto (BBDO Group) – на креативное обслуживание в 2018 году с правом продления до трех лет. Mindshare отвечает за стратегическое планирование по всем медиа для МТС с 2016 года по 2018 год.

«МегаФон», напротив, поменяла рекламных партнеров на этот год. Закупки ТВ-рекламы она отдала агентству Media Instinct вместо Spark Foundry. Бюджет на закупку диджитал-рекламы «МегаФона» перешел от Advance Mediabrands (АДВ) к OMD Resolution, с которой ранее уже работал «МегаФон». Media Direction Group расширила партнерство с компанией, взяв на себя не только планирование, но и закупку наружной рекламы для телеком-бренда.

Основными рекламными партнерами МТС в этом году холдинги Dentsu Aegis Network и АДВ, на плечах которых лежат медиазакупки для бренда. Креативным обслуживанием МТС по-прежнему занимается агентство BBDO Moscow (BBDO Group).

Агентство Arena (АДВ) победило в тендерах на креативное обслуживание двух телекоммуникационных брендов – «Ростелекома» и «ОнЛайм» и будет сотрудничать с ними по 2019 год.

Интернет и IT

В последнее время онлайновые сервисы все чаще рекламируются в традиционных медиа, в первую очередь на ТВ. Глобальные и российские интернет-компании активно проводят тендеры на поиск агентств, которые помогут с таким продвижением.

Сервис бронирования отелей Booking.com отдал агентству Mindshare свой глобальный эккаунт (включая Россию) на планирование и закупку телевизионной рекламы. Mail.Ru Group поручил ТВ-баинг, а также планирование и размещение рекламы в офлайн-медиа в 2018 году агентству Havas Media (АДВ).

Стратегическим и креативным партнером сервиса для интернет-магазинов и интернет-покупателей «Яндекс.Маркет» на этот год стало агентство BBDO Moscow (BBDO Group).

Медиазакупки для сервиса онлайн-заказа такси Gett осуществляет Media Direction Group.

Тендер на полное медиаобслуживание сервиса по поиску попутчиков Bla Bla Car в России выиграло агентство MEC (с 2018 года Wavemaker).

Медиабюджет онлайн-площадки для продажи автомобилей CarPrice в этому году у агентства Initiative (АДВ).

Клиентские листы и новости о тендерах отправляйте на media@sostav.ru