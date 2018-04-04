Контракт с агентством Mindshare, занимающимся планированием рекламных кампаний оператора, истекает

Компания МТС объявила тендер на поиск партнера для стратегического, коммуникационного и тактического планирования рекламных кампаний.

Заявки принимаются до 16 апреля. Оператор планирует заключить контракт на 2018-до конца 2020 года с возможным продлением на год. Закупочная документация отсутствует.

Сейчас планированием рекламных компаний МТС занимается агентство Mindshare, входящее в GroupM. Группа стала победителем соответствующего тендера оператора, опубликованном на официальном сайте закупок, ещё в 2015 году.

Напомним, в феврале МТС подвёл итоги тендера на ТВ-медиасервис. Победителем было признано агентство Carat, входящее в Dentsu Aegis Network. Теперь Carat займётся планированием и медиазакупками на федеральном, региональном и спутниковом ТВ.

Согласно рейтингу медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav, по итогам 2016 года Carat находился на шестом месте по объему закупок рекламы в России. Биллинг агентства составлял 11,7 млрд рублей.