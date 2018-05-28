Мобильный оператор разместил тендеры на проведение малых рекламных кампаний, а также на размещение региональной ТВ-рекламы

МТС начал поиски нескольких рекламных партнеров. Тендеры размещены на корпоративном сайте оператора. Первый запрос касается тактического планирования, а также размещения PR-материалов на региональных телеканалах в 2018—2019 годах. Прием предложений продлится до 4 июня.

Ранее компания выбрала подрядчиков, которые займутся планированием и закупкой стандартного и нестандартного размещения рекламных материалов на федеральных и региональных радиостанциях в 2018—2020 годах. Основным поставщиком стало Media Wise, резервным — РА «Максима».

Кроме того, до 1 июня МТС принимает предложения от компаний, которые готовы заниматься разработкой креатива для стандартных и нестандартных малых рекламных кампаний в интересах МТС, а также материнской АФК «Система» — в случае присоединения к закупке. Цель малых кампаний — стимулирование лояльности, торговой и потребительской активности, формирование устойчивого доверительного имиджа целевой аудитории во всех ключевых сегментах — массовом, молодежном и бизнес.

Напомним, МТС занимает шестое место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. Расходы оператора на продвижение в медиа составили 4,9 млрд рублей по итогам 2017 года, при этом он является лидером по затратам на наружку (749 млн рублей) и входит в TOP 3 сегмента «Радио».