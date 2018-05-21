Контракт заключен на два года

Медийное агентство полного цикла Media Wise (входит в Media Direction Group) выиграло рекламный тендер мобильного оператора МТС. Агентство будет закупать рекламу для МТС на федеральных и региональных радиостанциях с мая 2018 по апрель 2020 года.

«Контракт с МТС — возможность продемонстрировать инновационные технологии и нестандартный подход Media Wise к медиапланированию. Мы рады, что смогли предложить оператору конкурентоспособные цены и надеемся на плодотворное сотрудничество с клиентом», — прокомментировал генеральный директор Media Wise Николай Муравьев.

Media Wise располагается на 32-ом месте рейтинга медиаагентств и холдингов АКАР и Sostav за прошлый год. В числе других рекламных партнеров МТС — холдинги Dentsu Aegis Network (ТВ-баинг у агентства Carat) и АДВ. Mindshare (входит в GroupM) отвечает за стратегическое планирование по всем медиа. Креативное обслуживание МТС осуществляет агентство BBDO Moscow (BBDO Group).

МТС занимает шестое место в рейтинге крупнейших рекламодателей в России по итогам 2017 года с бюджетом 4,9 млрд рублей. Затраты оператора на радиорекламу оцениваются в 385 млн рублей.