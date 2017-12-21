Кроме того, озвучены 13 требований к форме участников из России

Международный олимпийский комитет (МОК) представил эмблему российских атлетов на Олимпиаде–2018 и опубликовал официальный список требований к форме спортсменов.

К форме участников из России выдвинули 13 требований. В частности, на экипировке атлетов, в которой они будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, на соревнованиях, тренировках и в повседневной жизни во время Олимпиады может быть указана только аббревиатура ОАR (Olympic Athlete from Russia) или надпись «Олимпийский спортсмен из России». Размер шрифта при этом должен быть одинаковым и пропорциональным площади, на которой он размещен.

Печать на спортивной одежде, аксессуарах и экипировке национального флага или герба России, эмблемы Олимпийского комитета России запрещается. Цветовая гамма и элементы одежды могут содержать только два цвета национального флага и при совмещении не должны преобразовываться в российский флаг. Допускается использование только одно- или двухцветных элементов, отдельные цвета которых должны быть темнее тех, которые отображаются в национальной геральдике.

Агалогичные требования предъявляются и к форме тренеров, официальных лиц из РФ, которые будут присутствовать на Олимпиаде.

Напомним, что российские спортсмены лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018 под национальным флагом по причине временно приостановленного членства ОКР в составе Международного олимпийского комитета. При этом спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, получат допуск к Играм. Список этих атлетов позднее будет сформирован МОК, они и будут выступать под нейтральным флагом.