Китай решил использовать в логотипе национальные мотивы, оформив его в виде иероглифа

Едва утихли разговоры о предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, как начались разговоры о следующих Зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Оргкомитет Игр в Китае представил эмблему Олимпиады в пятницу. На звание официального логотипа ОИ-2022 претендовало более 4,5 тысяч эскизов.

Идея состояла в отражении культуры страны через логотип-иероглиф, написанный китайским каллиграфическим письмом, но в современном дизайне.

Верхняя часть эмблемы символизирует движения конькобежцев, а нижняя – осанку лыжника. Согласно задумке дизайнеров, фигура конькобежца приближена к начертанию иероглифа «дун» («зима»). Шелковая лента в середине эмблемы символизирует место проведения соревнований – горные хребты, стадионы и лыжные трассы, а также то, что Олимпиада будет проходить во время Китайского Нового года.

Основной цвет – синий, символизирующий мечту и будущее, а также кристаллический свет и чистоту льда и снега. Красный и желтый – цвета флага Китая, символизируют страсть, молодость и энергию спорта.

Эмблема зимних Паралимпийских игр 2022 года имеет схожую цветовую гамму, однако несколько иной рисунок. Она также символизирует фигуриста или конькобежца, однако по стилю начертания приближена к начертанию иероглифа «фэй» («полет»).

Новый логотип уже вызвал много споров в социальных сетях. Многие не поняли новую эмблему, другие, наоборот, сочли абстрактность дизайна преимуществом.

Состав собрал мнения представителей рынка об официальной эмблеме Зимних Олимпийских Игр 2022 года.

Павел Конюков, арт-директор Nimax На мой взгляд, логотип не решает задачу «быть понятным людям во всем мире». Разработчики сделали слишком большую ставку на иероглиф «Зима», который знают только китайцы. Не хватает обещанной динамики – вместо лыжника и конькобежца вижу сидящего человека в скованной позе. Идея чересчур сложная, в ней заложено слишком много метафор, часть которых не считывается. Есть ощущение, что описание логотипа сделали уже после его создания. Некоторые маркетологи так набивают ценность проделанной работы – добавляют длинный текст про идеи, которых по факту в логотипе нет. Конечно, когда человек прочитает такое описание, он увидит и горные хребты, и стадионы. Но все-таки идея должна быть ясна без обоснований.

Евгений Куприенко, Сhief creative officer, Со-владелец IKON BC



Если отвлечься от описания концепции и значения элементов, то визуально логотип воспринимается довольно целостно, знак хорошо вписывается в заявленную типографику, которая лишь издали намекает на каллиграфическое письмо, без нарочитой стилизации. Это не может не радовать, т.к. авторам удалось избежать явной отсылки к культурному коду Китая, которую довольно часто любят использовать дизайнеры по всему миру как только речь заходит о национальной идентификации. Как знак – мне нравится. Отвечает ли его восприятие тому, что заявлено авторами в описании – на мой взгляд нет. Максимум, что я смог разглядеть в символе – это изгибы горной лыжной трассы и горы, но только сильно себя заставив. Ни движения конькобежцев, ни осанку лыжников, ни, тем более, стадионов с красной шелковой лентой я, к сожалению, считать не смог. Цветовое решение также может трактоваться по-разному сторонними наблюдателями. Флаг Китая для меня – это все же что-то иное, чем данное сочетание, а если красный – это страсть, молодость и энергия, то её в предстоящих играх, видимо, будет не так много. Итог: каждый для себя найдет в этом логотипе своё значение и свою историю, отличные от заявления авторов. Если отвлечься от описания концепции и значения элементов, то визуально логотип воспринимается довольно целостно, знак хорошо вписывается в заявленную типографику, которая лишь издали намекает на каллиграфическое письмо, без нарочитой стилизации. Это не может не радовать, т.к. авторам удалось избежать явной отсылки к культурному коду Китая, которую довольно часто любят использовать дизайнеры по всему миру как только речь заходит о национальной идентификации. Как знак – мне нравится.

Татьяна Миколаевская, арт-директор Depot WPF Европейцам сложно распознать все смыслы, заложенные в этот знак. Без дополнительных изысканий оценить его по достоинству сможет только китаец. Считывается динамичный спортивный настрой и азиатское происхождение. Несложно догадаться, что это иероглиф, но значение его неведомо, хотя, когда узнаешь, что он переводится как «зима», становится прикольно. С одной стороны, олимпийская символика должна быть универсальна и понятна всем и каждому, но, с другой, этот знак - позиция Китая: приучать всех к своему и ни под кого не подстраиваться! Федор Аброськин, арт-директор Depot WPF На мой взгляд, вполне типичный для Олимпийских игр логотип. Характер азиатский, зимний, спортивный. Кривой, непонятный, возможно, бессмысленный, но с яркой харизмой. Лыжная трасса читается. А какие-то дополнительные смыслы притянуты за уши. Не сказал бы, что он современный, прогрессивный, смелый. А нужно ли сейчас что-то смелое? Возможно, что и нет. Олимпийское движение сейчас переживает не лучшие времена. Не думаю, что пекинский логотип запомнится. Последний крутой логотип был у Лондона.

Артем Маслов, управляющий партнёр Clëver Branding Олимпийские игры – это масштабное международное мероприятие, в котором принимают участие большое количество спортсменов. Так или иначе, это про спорт. Из этого определения следует то, о чем должна говорить айдентика – спорт/движение. С этой задачей графика успешно справляется. Ещё есть определенная гуманистичность в штрихах знака, как говорят шрифтовики. И я точно вижу китайскую аутентичность. Лыжника, фигуриста и горный хребет в знаке никто никогда не рассмотрит, но вполне возможно, что именно этим вдохновлялись дизайнеры. Но задача решена и решена точно.

Екатерина Сабурова, аккаунт-директор студии графического дизайна DEZA Признаться честно, к Олимпийским играм я испытываю особый трепет. Предстоящие Игры в Южной Корее будут моими четвертыми, на которые я поеду как зритель и болельщик. Логотипы Игр, конечно, отражают тенденции дизайна, которые существуют в то или иное время. Иногда логотипы отражают явно и колорит страны, в которой проходят Игры. Поскольку символика разрабатывается как минимум за 5-6 лет до самого события, дизайнеры должны предугадать, будет ли она по-прежнему актуальна ко времени проведения Игр. Высший пилотаж – если логотип опередит время или будет вне времени, сохраняя свою уникальность. Это удается не всегда. До сих пор самыми признанными логотипами Игр являются логотипы Мехико-1968, Монреаля-1976, Барселоны-1992 и, что особенно приятно, логотип Игр в Москве-1980. Они уже стали классикой. Мне – как болельщику – логотип Игр 2022 года скорее не нравится, чем нравится. Я думаю о том, как он будет смотреться при оформлении площадок, на сувенирах, и пока не уверена, что это будет интересно. Но сейчас сложно сказать, как сработает сама система айдентики – может быть, будут придуманы такие визуальные решения, которые смогут всех удивить. И логотип будет восприниматься уже по-другому.

Василий Омелье, партнер и креативный директор Weavers Brand Consultancy Если последовательно анализировать необходимые для спортивного логотипа параметры, то все классно сходится – это спортивно, драйвово, ярко, энергично, прекрасный смысл, «китайский» акцент, а если поискать, то и лыжник, и конькобежец, и горы, и Новый год. Сопровождающий текст все объясняет, все кажется правильным и логичным, и китайская аудитория поймет про зиму, но... В угоду маркетинговой безопасности получился совершенно не запоминающийся, обычный, вторичный знак. В символах таких значимых мероприятий всегда хочется видеть что-то значимое и для культурного, и для нашего, дизайнерского, графического контекста. Кстати, олимпийские логотипы часто бросаются в крайности. На одном конце шкалы нестандартные, экспериментальные решения, которые не всегда однозначно и не всегда сразу принимаются широкой аудиторией, а с другой стороны – успешно прошедшие все фокус группы, обычные, «незаметные» в историческом смысле знаки. В первом случае в экстремуме был однозначно Лондон 2012, который эффектно разворачивался в узнаваемую, даже отчасти шокирующую айдентику, которую все помнят до сих пор. Пекин-2022 занимает противоположный экстремум самого «никакого» знака Олимпийских игр за последние десятилетия.

Александр Петухов, арт директор AVANT



Сама идея стилизовать иероглиф под знак мне показалась удачной, особенно в таком буквальном значении как «Зима». Мне вообще нравится когда в логотип вкладывают глубокий смысл, где каждый элемент имеет свое значение.



Знак Олимпийских Игр 2022 полностью отображает дух Азии, а из цветового решения сразу понятно, что соревнования проводятся зимой. Логотип не выбивается если его поставить в один ряд с «олимпиадами предшественниками», что тоже, на мой взгляд, плюс.



К сожалению, первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидел логотип впервые – «Перемудрили». Если опустить все это глубокое значение и описание, знак кажется сложноватым, где считать лыжника с конькобежцем разделенных лентой где-то в горах просто нереально. Кроме этого, выбор схожего начертания знака и типографики показался очень странным. Сама идея стилизовать иероглиф под знак мне показалась удачной, особенно в таком буквальном значении как «Зима». Мне вообще нравится когда в логотип вкладывают глубокий смысл, где каждый элемент имеет свое значение.Знак Олимпийских Игр 2022 полностью отображает дух Азии, а из цветового решения сразу понятно, что соревнования проводятся зимой. Логотип не выбивается если его поставить в один ряд с «олимпиадами предшественниками», что тоже, на мой взгляд, плюс.К сожалению, первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидел логотип впервые – «Перемудрили». Если опустить все это глубокое значение и описание, знак кажется сложноватым, где считать лыжника с конькобежцем разделенных лентой где-то в горах просто нереально. Кроме этого, выбор схожего начертания знака и типографики показался очень странным.

Олег Павлов, директор брендингового агентства Pavlov's Design



Эмблема нравится, выглядит очень по-китайски. Однозначно считывается иероглиф, и это, конечно, должно быть. Логотип показывает энергию спорта и именно зимнего. В ней виден масштаб соревнований.



Честно, я не увидел всех образов, заявленных в описании знака, но в любом случае у меня стойкие ассоциации с зимними видами спорта и с их энергетикой. Эмблема нравится, выглядит очень по-китайски. Однозначно считывается иероглиф, и это, конечно, должно быть. Логотип показывает энергию спорта и именно зимнего. В ней виден масштаб соревнований.Честно, я не увидел всех образов, заявленных в описании знака, но в любом случае у меня стойкие ассоциации с зимними видами спорта и с их энергетикой.