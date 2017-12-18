Экипировка российских спортсменов пройдет индивидуальное согласование с Комитетом

Международный олимпийский комитет разработал требования к экипировке российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, сообщает «Р-Спорт».

На форме спортсменов герб должен быть заменен олимпийскими кольцами, а название страны (Russia) надо заменить на «Олимпийский спортсмен из России» (Olympic Athlete from Russia). Причем слово Russia нельзя выделять более крупным шрифтом.

Это же касается сокращенного названия: RUS заменяется на OAR. Товарный знак «Team Russia» также запрещен. Все надписи на форме должны быть выполнены на английском языке.

Разрешены один или два цвета национального флага, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг. МОК будет одобрять схемы раскраски отдельно.

На форме национальной команды по хоккею вместо герба России будет изображен силуэт игрока. Дизайн формы также должен пройти утверждение в МОК.

Данные правила действуют для всех членов делегации - спортсменов, тренеров, сервисеров, официальных лиц. Никто из них на территории олимпийских объектов не может появиться, например, со значком, на котором будет символика России.

Напомним, что российские спортсмены лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018 под национальным флагом по причине временно приостановленного членства ОКР в составе Международного олимпийского комитета. При этом спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, получат допуск к Играм. Список этих атлетов позднее будет сформирован МОК, и они будут выступать под нейтральным флагом.