За месяц блокировки российская аудитория приложения выросла на 30%

В апреле российская аудитория мобильного приложения Telegram достигла 3,7 млн пользователей. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил почти 31%. Это рекордный показатель в отчетах Mediascope, которая с октября 2017 года измеряет аудиторию на мобильных устройствах в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

В октябре число пользователей приложения Telegram не превышало 2,2 млн, в марте 2018-го — 2,8 млн, пишет РБК. Исследование Mediascope охватывает россиян в возрасте 12−64 лет. Десктопное приложение Telegram не учитывалось.

В Москве ежедневная аудитория Telegram увеличилась месяц к месяцу на 45% — с почти 492 тысяч до 711 тысяч человек. Ежемесячная аудитория мобильного приложения в апреле превысила 11,5 млн человек в городах 100+ и 2,2 млн — в Москве. По сравнению с мартом рост составил 28 и 27% соответственно.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил апрельские цифры Mediascope «эффектом Стрейзанд», когда попытка удалить информацию приводит к ее большему распространению. «При этом иные аналитические компании дают другие цифры», — заявил чиновник.

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин говорит, что число скачиваний приложения действительно увеличилось благодаря «тотальному PR продукта», однако трафик обмена сообщениями уменьшился, так как Telegram перестал быть сервисом для оперативных сообщений.

Ранее Telegram Analytics сообщал, что в первый месяц блокировки процент активной аудитории мессенджера снизился на 7 п.п., а среднее количество просмотров у постов сократилось на 15%.

Роскомнадзор добился блокировки мессенджера в середине апреля. Тогда Таганский районный суд Москвы признал, что британская Telegram Messenger LLP, на которую оформлен сервис, нарушила закон и не передала ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Ресурсы Telegram внесли в реестр запрещенных сайтов, и провайдеры начали блокировать работу мессенджера.

В этих условиях резко выросла популярность прокси-сервисов. Например, у американской TorGuard VPN число платных подписок из России увеличилось на 1000% с начала апреля, а сервис VyprVPN наблюдал «грандиозный» рост продаж, писала газета «Коммерсант». В CyberGhost и PrivateVPN также зафиксировали рост количества пользователей из России.