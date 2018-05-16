Telegram Analytics выяснил, как повлияли действия Роскомнадзора на мессенджер Павла Дурова

Аналитики не заметили снижения рекламных активностей в Telegram после его блокировки в России. Вместо падения интереса крупных брендов наблюдается обратное — стандартный рост заказов после майских выходных, заявляет руководитель отдела контента и аналитики Combot Антон Проценко.

Его коллега Лиза Апрельская, коммерческий директор Combot, уточняет: «В самом начале истории с блокировкой Telegram, ряд крупных клиентов остановили размещения — но быстро пересмотрели свое решение. Окончание праздников подтвердило дальнейшие перспективы роста рынка: несмотря на то, что приток новой аудитории в российский сегмент мессенджера, без всякого сомнения, снизится, потенциал маркетинговых коммуникаций с уже имеющимися 15 млн пользователей высочайший».

Изучив статистику Telegram, эксперты пришли к выводу, что майские праздники оказались более эффективными в борьбе с активностью аудитории, чем Роскомнадзор. По данным, которые приводит Telegram Analytics, процент активной аудитории мессенджера снизился на 7 процентных пунктов.

Эксперты считают, что на самом деле реальное уменьшение активности пользователей еще меньше: чтобы все было максимально корректно, Crosser Bot измерял активность у одних и тех же людей до 15 апреля и после. Таким образом, в изменении активности учитывается и естественная убыль пользователей (кто-то уходит из Telegram, кто-то приходит, и за последний год активная аудитория мессенджера росла со скоростью примерно в миллион человек в месяц). Анализ тех же данных по зарубежным каналам показал, что там естественная убыль составила примерно 5 процентных пунктов. Можно сделать вывод, что реальное снижение активности в России составило примерно 2%.

По данным сервиса TGStat.ru, за последнюю неделю посты в каналах набирают в среднем на 15% меньше просмотров, чем за первую неделю апреля. Это некритичное проседание просмотров в некоторых каналах (крупные каналы рапортуют о повышении просмотров после блокировки) может быть связано как с оттоком нелояльной аудитории из-за информации о блокировке мессенджера, так и с майскими праздниками, традиционно отрывающими пользователей от всех социальных сетей. Для сравнения: проседание просмотров на новогодние праздники достигало 28%.

Количество выпускаемых постов практически не изменилось, а количество каналов, переставших обновляться, укладывается в майскую погрешность. Число новых каналов остается стабильным в течение последних двух месяцев, хотя и увеличилось из-за хайпа в первые дни блокировки. Многие государственные СМИ, изначально отказавшиеся вести каналы, вернулись к активному постингу.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Защита подала две жалобы — на немедленное исполнение решения и на саму блокировку. От блокировки мессенджера пострадали десятки сайтов и компаний, чьи убытки оцениваются в более чем миллиард долларов.