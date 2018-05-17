Основным кандидатом на пост главы нового министерства считается Константин Носков

О создании Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стало известно накануне. Реорганизовать Минкомсвязи предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведомство продолжит курировать Роскомнадзор, Роспечать и Россвязь. По информации «Коммерсанта», правительство отказалось от идеи передать Минкульту регулирование СМИ и массовых коммуникаций. Такой вариант лоббировал Владимир Мединский — он давно хотел подчинить Роспечать своему министерству, рассказал участник рынка.

Медведев пообещал президенту в пятницу представить предложения по кадрам в новом правительстве. Основным кандидатом на пост главы Минцифраза, как окрестили ведомство журналисты, называют Константина Носкова. Сейчас он возглавляет Аналитический центр (АЦ) при правительстве, на который возложены функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика». Программа принята Дмитрием Медведевым в июле 2017 года и рассчитана до 2024 года. Среди ближайших вызовов Минцифраза — закон Яровой, который вступит в силу 1 июля и потребует огромных средств.

В начале 2000-х Носков работал экономическим аналитиком программы «Большие деньги» на НТВ, потом занял должность главного специалиста Минэкономразвития при Германе Грефе. За три года он вырос до начальника отдела, напоминает BFM.ru.

Носков руководит АЦ с 2012 года, до этого он был директором в департаменте информационных технологий и связи при правительстве. Совместно с Минкомсвязью, которой тогда руководил Игорь Щеголев, занимался запуском портала госуслуг, универсальной электронной карты и темой межведомственного электронного документооборота.

Источники говорят о Носкове как о друге нового вице-премьера Максима Акимова, который будет курировать цифровое развитие, — его кандидатура уже выдвинута Медведевым. Таким образом, развитие цифровой экономики в России доверили тандему, хорошо знакомому с данной темой.

Напомним, программа «Цифровая экономика» состоит из пяти направлений: образование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктура. Итоговый перечень проектов потребует финансирования в объеме 522 млрд рублей. Наиболее затратным считается направление «Информационная инфраструктура», предусматривающее, в частности, создание многофункциональной спутниковой системы за 300 млрд рублей.